Долина рассказала, сколько раз скачали песню "Последнее прощай"
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что её новую песню "Последнее прощай" скачали более 1,5 миллионов человек за месяц. РИА Новости, 01.02.2026
шоубиз
россия
лариса долина
общество
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что её новую песню "Последнее прощай" скачали более 1,5 миллионов человек за месяц.
"У меня очень хороший музыкальный продюсер Сергей Подовкин. Он иногда подгоняет мне хорошие песни. Она (песня "Последнее прощай" - ред.) появилась вовремя. Я посмотрела, за месяц ее скачали более полутора миллионов человек. Это показатель очень хороший. Я очень надеюсь, что она и "Золотой граммофон" получит в этом году", - сказала она журналистам.
Долина выпустила песню "Последнее прощай" в конце декабря 2025 года. Впервые перед публикой эту песню она представила на концерте в Домодедово.