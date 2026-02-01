Рейтинг@Mail.ru
Долина рассказала, сколько раз скачали песню "Последнее прощай" - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:57 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dolina-2071591967.html
Долина рассказала, сколько раз скачали песню "Последнее прощай"
Долина рассказала, сколько раз скачали песню "Последнее прощай" - РИА Новости, 01.02.2026
Долина рассказала, сколько раз скачали песню "Последнее прощай"
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что её новую песню "Последнее прощай" скачали более 1,5 миллионов человек за месяц. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T21:57:00+03:00
2026-02-01T21:57:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_d6e6c6ebe778bc0fbedd862d115f2458.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071590727.html
https://ria.ru/20260201/dolina-2071585012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9728e42236f802f7d9cb09a0a47ccf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, общество
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Общество
Долина рассказала, сколько раз скачали песню "Последнее прощай"

Долина: песню "Последнее прощай" скачали более 1,5 млн человек за месяц

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что её новую песню "Последнее прощай" скачали более 1,5 миллионов человек за месяц.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово в воскресенье.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина заявила, что живет на съемной квартире
Вчера, 21:28
"У меня очень хороший музыкальный продюсер Сергей Подовкин. Он иногда подгоняет мне хорошие песни. Она (песня "Последнее прощай" - ред.) появилась вовремя. Я посмотрела, за месяц ее скачали более полутора миллионов человек. Это показатель очень хороший. Я очень надеюсь, что она и "Золотой граммофон" получит в этом году", - сказала она журналистам.
Долина выпустила песню "Последнее прощай" в конце декабря 2025 года. Впервые перед публикой эту песню она представила на концерте в Домодедово.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной
Вчера, 20:00
 
ШоубизРоссияЛариса ДолинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала