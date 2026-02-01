Долина впервые публично исполнила на концерте песню "Последнее прощай"

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина впервые исполнила перед публикой свою новую песню "Последнее прощай" на концерте в подмосковном Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.

Долина дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в воскресенье.

"Сегодня я первый раз живьем пою эту новую песню. Наверняка будете петь со мной ее сегодня - "Последнее прощай", - сказала певица со сцены.

Долина выпустила песню "Последнее прощай" в конце декабря 2025 года. Ранее певица не исполняла новую композицию на своих концертах.