Долина впервые публично исполнила на концерте песню "Последнее прощай"
20:04 01.02.2026
Долина впервые публично исполнила на концерте песню "Последнее прощай"
Долина впервые публично исполнила на концерте песню "Последнее прощай" - РИА Новости, 01.02.2026
Долина впервые публично исполнила на концерте песню "Последнее прощай"
Народная артистка РФ Лариса Долина впервые исполнила перед публикой свою новую песню "Последнее прощай" на концерте в подмосковном Домодедово, передает... РИА Новости, 01.02.2026
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина впервые исполнила перед публикой свою новую песню "Последнее прощай" на концерте в подмосковном Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в воскресенье.
"Сегодня я первый раз живьем пою эту новую песню. Наверняка будете петь со мной ее сегодня - "Последнее прощай", - сказала певица со сцены.
Долина выпустила песню "Последнее прощай" в конце декабря 2025 года. Ранее певица не исполняла новую композицию на своих концертах.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
