Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время исполнения песни "По встречной" на концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной, так как все зрители подняли в воздух бумажные белые розы, передает корреспондент РИА Новости.

Как только в зале зазвучали знакомые строчки из песни "По встречной", все зрители подняли в воздух бумажные белые розы, и зал стал одной большой цветочной "оранжереей". Публика очень тепло отзывается на каждые жест и просьбу певицы, поддерживает и одаривает ее бурными овациями.