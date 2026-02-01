Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время исполнения песни "По встречной" на концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной, так как все зрители подняли в воздух бумажные белые розы, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово в воскресенье.
Как только в зале зазвучали знакомые строчки из песни "По встречной", все зрители подняли в воздух бумажные белые розы, и зал стал одной большой цветочной "оранжереей". Публика очень тепло отзывается на каждые жест и просьбу певицы, поддерживает и одаривает ее бурными овациями.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.