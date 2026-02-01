Рейтинг@Mail.ru
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной
01.02.2026
20:00 01.02.2026
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной - РИА Новости, 01.02.2026
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время исполнения песни "По встречной" на концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной, так как все зрители подняли в РИА Новости, 01.02.2026
Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время песни на концерте Долиной

Весь зал стал "оранжереей" во время песни "По встречной" на концерте Долиной

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Весь зал стал одной большой "оранжереей" во время исполнения песни "По встречной" на концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной, так как все зрители подняли в воздух бумажные белые розы, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово в воскресенье.
Как только в зале зазвучали знакомые строчки из песни "По встречной", все зрители подняли в воздух бумажные белые розы, и зал стал одной большой цветочной "оранжереей". Публика очень тепло отзывается на каждые жест и просьбу певицы, поддерживает и одаривает ее бурными овациями.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
