Рейтинг@Mail.ru
Долина рассказала, кто пришел поддержать ее на первом в этом году концерте - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:54 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dolina-2071584484.html
Долина рассказала, кто пришел поддержать ее на первом в этом году концерте
Долина рассказала, кто пришел поддержать ее на первом в этом году концерте - РИА Новости, 01.02.2026
Долина рассказала, кто пришел поддержать ее на первом в этом году концерте
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что на первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" пришли ее родные: внучка и ее няня, а... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:54:00+03:00
2026-02-01T19:54:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
домодедово (аэропорт)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027201297_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_6087bd1bb2169cc8c97febda8ce9c364.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071580854.html
https://ria.ru/20260201/dolina-2071579552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027201297_103:0:2552:1837_1920x0_80_0_0_3b451ef76f294565af8899a683807091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, домодедово (аэропорт), московский городской суд
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Домодедово (аэропорт), Московский городской суд
Долина рассказала, кто пришел поддержать ее на первом в этом году концерте

Долина: родные пришли поддержать меня на первом в этом году сольном концерте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что на первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" пришли ее родные: внучка и ее няня, а также зять певицы, передает корреспондент РИА Новости.
Певица дает концерт в подмосковном Домодедово в воскресенье.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте
Вчера, 19:17
"Сегодня пришли моя внучка, мой зять и даже няня, которая помогла вырастить нашу (внучку) Сашку. Все здесь, вся группа поддержки сегодня здесь, со мной. Для меня это большое счастье", - сказала Долина.
Кроме того, в зале были друзья и коллеги артистки. Среди них - педагог Музыкальной академии Ларисы Долиной Этери Бериашвили.
"Не ожидала Вас, дорогая, увидеть сегодня. С Этери мы очень тесно сотрудничаем, это один из лучших педагогов на кафедре, которой я руковожу уже девять лет. Она еще и наставник Музыкальной академии Ларисы Долиной. Вообще она лучшая!" - подчеркнула Долина, обращаясь к коллеге, которая пришла ее поддержать в этот вечер.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
Вчера, 18:56
 
ШоубизРоссияЛариса ДолинаДомодедово (аэропорт)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала