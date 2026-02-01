https://ria.ru/20260201/dolina-2071584484.html
Долина рассказала, кто пришел поддержать ее на первом в этом году концерте
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что на первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" пришли ее родные: внучка и ее няня, а также зять певицы, передает корреспондент РИА Новости.
Певица дает концерт в подмосковном Домодедово
в воскресенье.
"Сегодня пришли моя внучка, мой зять и даже няня, которая помогла вырастить нашу (внучку) Сашку. Все здесь, вся группа поддержки сегодня здесь, со мной. Для меня это большое счастье", - сказала Долина
.
Кроме того, в зале были друзья и коллеги артистки. Среди них - педагог Музыкальной академии Ларисы Долиной Этери Бериашвили.
"Не ожидала Вас, дорогая, увидеть сегодня. С Этери мы очень тесно сотрудничаем, это один из лучших педагогов на кафедре, которой я руковожу уже девять лет. Она еще и наставник Музыкальной академии Ларисы Долиной. Вообще она лучшая!" - подчеркнула Долина, обращаясь к коллеге, которая пришла ее поддержать в этот вечер.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.