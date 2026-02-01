Долина рассказала, кто пришел поддержать ее на первом в этом году концерте

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что на первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" пришли ее родные: внучка и ее няня, а также зять певицы, передает корреспондент РИА Новости.

"Не ожидала Вас, дорогая, увидеть сегодня. С Этери мы очень тесно сотрудничаем, это один из лучших педагогов на кафедре, которой я руковожу уже девять лет. Она еще и наставник Музыкальной академии Ларисы Долиной. Вообще она лучшая!" - подчеркнула Долина, обращаясь к коллеге, которая пришла ее поддержать в этот вечер.