https://ria.ru/20260201/dolina-2071582556.html
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы - РИА Новости, 01.02.2026
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы
Зрители на большом сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово после первой же песни одарили народную артистку РФ Ларису Долину цветами, передает... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:36:00+03:00
2026-02-01T19:36:00+03:00
2026-02-01T19:36:00+03:00
шоубиз
лариса долина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/76/1563957685_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_f6b2a188223f10693a05d05c92f8ec23.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071580854.html
https://ria.ru/20260128/dolina-2070537756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/76/1563957685_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_396f84041b758eebb63ddb81931f0484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, россия
Шоубиз, Лариса Долина, Россия
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы
Зрители после первой же песни на концерте в Домодедово подарили Долиной цветы
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Зрители на большом сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово после первой же песни одарили народную артистку РФ Ларису Долину цветами, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово в воскресенье.
"Добрый вечер, Домодедово!" - сказала артистка со сцены, открывая концерт.
Долина открыла концерт песней "Говори". Публика встретила певицу бурными овациями. Кроме того, после первой же исполненной песни зрители пошли к сцене с большими букетами цветов.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.