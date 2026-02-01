Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Зрители на большом сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово после первой же песни одарили народную артистку РФ Ларису Долину цветами, передает корреспондент РИА Новости.

Долина дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово в воскресенье.

"Добрый вечер, Домодедово!" - сказала артистка со сцены, открывая концерт.

Долина открыла концерт песней "Говори". Публика встретила певицу бурными овациями. Кроме того, после первой же исполненной песни зрители пошли к сцене с большими букетами цветов.