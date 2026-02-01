Рейтинг@Mail.ru
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:36 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dolina-2071582556.html
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы - РИА Новости, 01.02.2026
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы
Зрители на большом сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово после первой же песни одарили народную артистку РФ Ларису Долину цветами, передает... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:36:00+03:00
2026-02-01T19:36:00+03:00
шоубиз
лариса долина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/76/1563957685_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_f6b2a188223f10693a05d05c92f8ec23.jpg
https://ria.ru/20260201/dolina-2071580854.html
https://ria.ru/20260128/dolina-2070537756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/76/1563957685_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_396f84041b758eebb63ddb81931f0484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, россия
Шоубиз, Лариса Долина, Россия
Долиной после первой же песни на концерте в Домодедово подарили цветы

Зрители после первой же песни на концерте в Домодедово подарили Долиной цветы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Зрители на большом сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" в Домодедово после первой же песни одарили народную артистку РФ Ларису Долину цветами, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово в воскресенье.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте
Вчера, 19:17
"Добрый вечер, Домодедово!" - сказала артистка со сцены, открывая концерт.
Долина открыла концерт песней "Говори". Публика встретила певицу бурными овациями. Кроме того, после первой же исполненной песни зрители пошли к сцене с большими букетами цветов.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Отмененные концерты и новые иски: как живет Лариса Долина после переезда
28 января, 17:34
 
ШоубизЛариса ДолинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала