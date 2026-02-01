Долина удивилась большому количеству букетов на ее сольном концерте

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина удивилась большому количеству подаренных букетов на ее первом в этом году сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" и призналась, что любит, когда зрители дарят ей цветы, передает корреспондент РИА Новости.

"Как же я это все повезу? На самом деле я очень люблю, когда мне дарят цветы. Я храню каждый цветок, за каждым ухаживаю. Мои букеты живут очень долго. Сегодня я буду часа четыре их распаковывать и ставить. Будет очень красиво! Спасибо вам огромное, спасибо за любовь!" - сказала певица со сцены.