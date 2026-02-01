https://ria.ru/20260201/dolina-2071582045.html
Долина удивилась большому количеству букетов на ее сольном концерте
Долина удивилась большому количеству букетов на ее сольном концерте - РИА Новости, 01.02.2026
Долина удивилась большому количеству букетов на ее сольном концерте
Народная артистка РФ Лариса Долина удивилась большому количеству подаренных букетов на ее первом в этом году сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" и... РИА Новости, 01.02.2026
россия
Долина удивилась большому количеству букетов на ее сольном концерте
Долина удивилась большому количеству букетов на ее сольном концерте в Домодедово
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина удивилась большому количеству подаренных букетов на ее первом в этом году сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" и призналась, что любит, когда зрители дарят ей цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает большой концерт в подмосковном Домодедово
в воскресенье.
"Как же я это все повезу? На самом деле я очень люблю, когда мне дарят цветы. Я храню каждый цветок, за каждым ухаживаю. Мои букеты живут очень долго. Сегодня я буду часа четыре их распаковывать и ставить. Будет очень красиво! Спасибо вам огромное, спасибо за любовь!" - сказала певица со сцены.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.