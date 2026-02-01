https://ria.ru/20260201/dolina-2071580854.html
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина, открывая свой первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей", поблагодарила зрителей за поддержку, еле сдерживая слезы, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает концерт в подмосковном Домодедово в воскресенье.
"Дорогие мои, здравствуйте еще раз!.. Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное "спасибо": во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно - это поддержка", - сказала певица со сцены, обращаясь к залу.
Как передает корреспондент, после обращения Долиной
зал взорвался аплодисментами, были слышны крики: "Лучшая! Мы вас любим!". Также ей подарили несколько букетов цветов. Артистка стояла на сцене, вытирая слезы, которые она не смогла сдержать.
"Я сейчас расплачусь!" - добавила Долина.
После этого весь зал встал, выражая свою поддержку певице, зрители бурно ей аплодировали.
"Это бесценно", - подчеркнула Долина.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.