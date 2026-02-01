Рейтинг@Mail.ru
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:17 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dolina-2071580854.html
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте - РИА Новости, 01.02.2026
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте
Народная артистка РФ Лариса Долина, открывая свой первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей", поблагодарила зрителей за поддержку, еле... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:17:00+03:00
2026-02-01T19:17:00+03:00
шоубиз
лариса долина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_0:83:2110:1270_1920x0_80_0_0_489d936804cf962d90f3a08bc647539a.jpg
https://ria.ru/20260131/dolina-2071365409.html
https://ria.ru/20260128/dolina-2070537756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_95:0:2015:1440_1920x0_80_0_0_084f355d3c1edbded462bfc0a26d1e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, россия
Шоубиз, Лариса Долина, Россия
Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей за поддержку на концерте

Долина со слезами на глазах поблагодарила зрителей на концерте в Домодедово

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина, открывая свой первый в этом году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей", поблагодарила зрителей за поддержку, еле сдерживая слезы, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает концерт в подмосковном Домодедово в воскресенье.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
На концертах Долиной усилили меры безопасности
31 января, 01:38
"Дорогие мои, здравствуйте еще раз!.. Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное "спасибо": во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно - это поддержка", - сказала певица со сцены, обращаясь к залу.
Как передает корреспондент, после обращения Долиной зал взорвался аплодисментами, были слышны крики: "Лучшая! Мы вас любим!". Также ей подарили несколько букетов цветов. Артистка стояла на сцене, вытирая слезы, которые она не смогла сдержать.
"Я сейчас расплачусь!" - добавила Долина.
После этого весь зал встал, выражая свою поддержку певице, зрители бурно ей аплодировали.
"Это бесценно", - подчеркнула Долина.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Отмененные концерты и новые иски: как живет Лариса Долина после переезда
28 января, 17:34
 
ШоубизЛариса ДолинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала