Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.

Как передает корреспондент, зал практически полон, заполняемость составляет более 95%, многие люди пришли с букетами цветов.

Концерт должен был начаться в 18.00, однако начало отложили. Как рассказал представитель Долиной, задержка связана с усилением мер безопасности.

"Будем задерживать минут на 15 в связи с дополнительными мерами безопасности, размещены металлические рамки. Любые публичные или зарегистрированные факты по попыткам помешать провести концерт - это уголовно наказуемо. Мы за этим следим. Концерт будет задержан на 20 минут сегодня", - объяснил Пудовкин.