Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте "Юбилей в... РИА Новости, 01.02.2026
Долина собрала аншлаг на первом в 2026 г большом сольном концерте в Домодедово
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
"Лариса Долина
. Домодедово
. Сольный концерт. Аншлаг. Спасибо за вашу любовь", - сказал агентству Пудовкин
.
Как передает корреспондент, зал практически полон, заполняемость составляет более 95%, многие люди пришли с букетами цветов.
Концерт должен был начаться в 18.00, однако начало отложили. Как рассказал представитель Долиной, задержка связана с усилением мер безопасности.
"Будем задерживать минут на 15 в связи с дополнительными мерами безопасности, размещены металлические рамки. Любые публичные или зарегистрированные факты по попыткам помешать провести концерт - это уголовно наказуемо. Мы за этим следим. Концерт будет задержан на 20 минут сегодня", - объяснил Пудовкин.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.