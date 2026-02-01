Рейтинг@Mail.ru
Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:56 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dolina-2071579552.html
Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте - РИА Новости, 01.02.2026
Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте "Юбилей в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T18:56:00+03:00
2026-02-01T18:56:00+03:00
шоубиз
россия
лариса долина
сергей пудовкин
московский городской суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070738314_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_da423fa21bdd1a9333f889da21006070.jpg
https://ria.ru/20260131/dolina-2071462416.html
https://ria.ru/20260129/dolina-2071017328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070738314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcfb63b7ee21ee2fedcd4d88586aaacc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, сергей пудовкин, московский городской суд, общество
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Московский городской суд, Общество
Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте

Долина собрала аншлаг на первом в 2026 г большом сольном концерте в Домодедово

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
"Лариса Долина. Домодедово. Сольный концерт. Аншлаг. Спасибо за вашу любовь", - сказал агентству Пудовкин.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Вопрос с квартирой Долиной закрыт, сообщил ее представитель
31 января, 18:53
Как передает корреспондент, зал практически полон, заполняемость составляет более 95%, многие люди пришли с букетами цветов.
Концерт должен был начаться в 18.00, однако начало отложили. Как рассказал представитель Долиной, задержка связана с усилением мер безопасности.
"Будем задерживать минут на 15 в связи с дополнительными мерами безопасности, размещены металлические рамки. Любые публичные или зарегистрированные факты по попыткам помешать провести концерт - это уголовно наказуемо. Мы за этим следим. Концерт будет задержан на 20 минут сегодня", - объяснил Пудовкин.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Долина может лишиться жилья в Латвии из-за нового закона, считает юрист
29 января, 15:45
 
ШоубизРоссияЛариса ДолинаСергей ПудовкинМосковский городской судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала