Лариса Долина выпустит новую версию песни "Стена"
Лариса Долина выпустит новую версию песни "Стена"
Народная артистка РФ Лариса Долина выпустит новую версию своей песни "Стена", рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин. РИА Новости, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина выпустит новую версию своей песни "Стена", рассказал РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
"Еще не было нового релиза песни "Стена". Впервые я анонсирую эту новость. Буквально на днях, действительно, выйдет новая "Стена", - сказал он РИА Новости.
По словам Пудовкина
, судьба Ларисы Долиной
складывалась так, что в ее жизни всегда были, есть и будут преграды, те самые стены, которые нужно преодолевать и разрушать. Артистка справляется со всеми препятствиями на своем пути, в том числе, благодаря любви и поддержке публики.
"Но этот зрительский интерес, совершенно невероятная поддержка, цифры, которые говорят сами за себя. Вы можете посмотреть динамику - она ошеломляющая. Концерты, которые сейчас проходят по всей стране и будут проходить, много зрителей, много людей, которые приходят поддержать, посмотреть, как она выглядит, не сломали ли ее, не разорвали ли", - отметил он.
Песня "Стена" в исполнении Ларисы Долиной была выпущена в 1998 году. Композицию написал Аркадий Укупник
на стихи Михаила Танича
. Песня вошла в альбом Долиной "Певица и музыкант".
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.