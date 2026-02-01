Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, на что россияне потратят 13-ю зарплату - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dokhod-2071495784.html
Опрос показал, на что россияне потратят 13-ю зарплату
Опрос показал, на что россияне потратят 13-ю зарплату - РИА Новости, 01.02.2026
Опрос показал, на что россияне потратят 13-ю зарплату
Россияне планируют потратить свою тринадцатую зарплату на семью, здоровье и улучшение жилищных условий, следует из результатов исследования сервиса... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T03:07:00+03:00
2026-02-01T03:07:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
https://ria.ru/20251228/zarplata-2065140198.html
https://ria.ru/20260128/mishustin-2070718332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, на что россияне потратят 13-ю зарплату

РИА Новости: россияне планируют потратить 13-ю зарплату на семью и здоровье

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Россияне планируют потратить свою тринадцатую зарплату на семью, здоровье и улучшение жилищных условий, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру.", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Тратить премию респонденты в первую очередь планируют на детей, супругов или родителей (22%). На нужды здоровья ее отложат 21% опрошенных. Проведение ремонта запланировали 19% участников исследования, в то время как инвестиции и накопления указали 15% участников исследования", - говорится в результатах исследования.
Глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Госдуме рассказали, куда вложить 13-ю зарплату
28 декабря 2025, 08:37
Кроме того, 14% участников опроса намерены использовать свою премию для путешествий, 11% респондентов планируют потратить 13-ю зарплату на шоппинг и технику. Еще 10% выбирают потратиться на свои увлечения и хобби, в то время как 15% пока не определились с решением, а 8% респондентов рассматривают другие варианты.
В исследовании, проведенном в январе, приняли участие более 3,2 тысячи жителей России старше 18 лет.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время встречи. 28 января 2026 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
28 января, 11:19
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала