Рейтинг@Mail.ru
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/dog-2071491337.html
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас - РИА Новости, 01.02.2026
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас
Представитель США в Венесуэле Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас, цель ее визита - возобновление работы посольства Соединенных... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T01:36:00+03:00
2026-02-01T01:36:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071490944_0:292:1285:1014_1920x0_80_0_0_7be847b2287146a3ef9877de9c70fe36.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071337167.html
https://ria.ru/20260131/venesuela-2071370150.html
https://ria.ru/20260122/venesuela-2069708279.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071490944_0:171:1285:1134_1920x0_80_0_0_667e72cb364b3ac15ce37a81dcc84cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас
В мире, США, Венесуэла, Каракас
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас

Лаура Догу опубликовала первые фото своего прибытия в Каракас

© Фото из соцсетиЛаура Догу в Венесуэле
Лаура Догу в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото из соцсети
Лаура Догу в Венесуэле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Представитель США в Венесуэле Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас, цель ее визита - возобновление работы посольства Соединенных Штатов в Боливарианской Республике.
На опубликованных на странице посольства США в Венесуэле снимках Догу выходит из самолета на ковровую дорожку и идет по взлетно-посадочной полосе в сопровождении группы лиц, предположительно, американских дипломатов и охраны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США очень довольны работой властей Венесуэлы, заявил Трамп
30 января, 20:12
"Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе - Лаура Догу", - говорится к подписи к фотографиям.
Ранее в январе США назначили своего бывшего посла в Никарагуа и Гондурасе Лауру Догу поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в американском посольстве в Колумбии, сообщается на сайте ведомства.
На сайте посольства США в Венесуэле уточняется, что Догу также работала в Мексике, Сальвадоре, Турции и Египте.
Газета Tiempo отмечала, что задачей Догу станет восстановление дипломатических контактов Каракаса и Вашингтона.
Уполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии
Вчера, 03:17
В январе телеканал Fox News сообщил, что американские дипломаты работают в Каракасе для оценки возможности поэтапного возобновления дипломатической работы США в Венесуэле.
Работа посольства США в Каракасе приостановлена с 2019 года.
Дворец юстиции в столице Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
США назначили нового представителя по Венесуэле
22 января, 22:18
 
В миреСШАВенесуэлаКаракас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала