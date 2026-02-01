https://ria.ru/20260201/dog-2071491337.html
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас - РИА Новости, 01.02.2026
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас
Представитель США в Венесуэле Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас, цель ее визита - возобновление работы посольства Соединенных... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T01:36:00+03:00
2026-02-01T01:36:00+03:00
2026-02-01T01:36:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
сша
венесуэла
каракас
2026
в мире, сша, венесуэла, каракас
В мире, США, Венесуэла, Каракас
Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас
Лаура Догу опубликовала первые фото своего прибытия в Каракас
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости.
Представитель США в Венесуэле Лаура Догу опубликовала первые фотографии
своего прибытия в Каракас, цель ее визита - возобновление работы посольства Соединенных Штатов в Боливарианской Республике.
На опубликованных на странице посольства США в Венесуэле снимках Догу выходит из самолета на ковровую дорожку и идет по взлетно-посадочной полосе в сопровождении группы лиц, предположительно, американских дипломатов и охраны.
"Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе - Лаура Догу", - говорится к подписи к фотографиям.
Ранее в январе США назначили своего бывшего посла в Никарагуа
и Гондурасе
Лауру Догу поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в американском посольстве в Колумбии
, сообщается на сайте ведомства.
На сайте посольства США в Венесуэле уточняется, что Догу также работала в Мексике
, Сальвадоре
, Турции
и Египте
.
Газета Tiempo отмечала, что задачей Догу станет восстановление дипломатических контактов Каракаса
и Вашингтона
.
В январе телеканал Fox News сообщил, что американские дипломаты работают в Каракасе для оценки возможности поэтапного возобновления дипломатической работы США в Венесуэле.
Работа посольства США в Каракасе приостановлена с 2019 года.