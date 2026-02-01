ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Представитель США в Венесуэле Лаура Догу опубликовала первые Представитель США в Венесуэле Лаура Догу опубликовала первые фотографии своего прибытия в Каракас, цель ее визита - возобновление работы посольства Соединенных Штатов в Боливарианской Республике.

На опубликованных на странице посольства США в Венесуэле снимках Догу выходит из самолета на ковровую дорожку и идет по взлетно-посадочной полосе в сопровождении группы лиц, предположительно, американских дипломатов и охраны.

"Я только что прибыла в Венесуэлу. Моя команда и я готовы к работе - Лаура Догу", - говорится к подписи к фотографиям.

Ранее в январе США назначили своего бывшего посла в Никарагуа Гондурасе Лауру Догу поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в американском посольстве в Колумбии , сообщается на сайте ведомства.

Сальвадоре, Турции и Египте. На сайте посольства США в Венесуэле уточняется, что Догу также работала в Мексике

Вашингтона. Газета Tiempo отмечала, что задачей Догу станет восстановление дипломатических контактов Каракаса

В январе телеканал Fox News сообщил, что американские дипломаты работают в Каракасе для оценки возможности поэтапного возобновления дипломатической работы США в Венесуэле.