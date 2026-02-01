Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ

КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации и заявил о неизменности единства Православной церкви Молдавии с Русской православной церковью.

"Уверен, что мы сохраним это единство, нашу православную веру, духовные традиции и ценности, невзирая ни на какие вызовы", – заключил Додон.