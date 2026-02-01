Рейтинг@Mail.ru
Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ
Религия
 
17:28 01.02.2026
Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ
Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ - РИА Новости, 01.02.2026
Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ
Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации и... РИА Новости, 01.02.2026
религия
молдавия
игорь додон
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
молдавия
молдавия, игорь додон, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Молдавия, Игорь Додон, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ

Додон заявил о единстве Православной церкви Молдавии и РПЦ

КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации и заявил о неизменности единства Православной церкви Молдавии с Русской православной церковью.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
"Поздравляю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с семнадцатой годовщиной интронизации и благодарю за пастырские труды во благо Русской Православной Церкви и верующих. Православная церковь Молдавии является неотъемлемой частью Русской Православной Церкви", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что связывает с Московским патриархатом сохранение духовных традиций и ценностей в стране.
"Уверен, что мы сохраним это единство, нашу православную веру, духовные традиции и ценности, невзирая ни на какие вызовы", – заключил Додон.
Патриарх Кирилл был избран предстоятелем Русской православной церкви на Поместном соборе в Москве 27 января 2009 года, его интронизация состоялась 1 февраля того же года в кафедральном соборе Христа Спасителя.
РелигияМолдавияИгорь ДодонПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
