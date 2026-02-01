Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

При атаке дронов в ДНР погибли женщина и ребенок

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. При ударе украинских дронов в Сартане погибли два мирных жителя, включая ребенка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

« "В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения", — написал он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что пострадал еще один ребенок, ему оказывают помощь. Также разрушены три жилых дома.