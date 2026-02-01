Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов в ДНР погибли женщина и ребенок
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 01.02.2026 (обновлено: 17:02 01.02.2026)
При атаке дронов в ДНР погибли женщина и ребенок
При ударе украинских дронов в Сартане погибли два мирных жителя, включая ребенка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.02.2026
Последствия атаки дрона по Сартане в ДНР
Женщина и ребенок погибли под Мариуполем из-за удара беспилотника ВСУ, пострадал маленький мальчик, сообщил Пушилин. Использованный при атаке ударный дрон, предположительно, был произведен в одной из стран НАТО, уточнили в СК.
ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. При ударе украинских дронов в Сартане погибли два мирных жителя, включая ребенка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения", — написал он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что пострадал еще один ребенок, ему оказывают помощь. Также разрушены три жилых дома.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
