При атаке дронов в ДНР погибли женщина и ребенок
При ударе украинских дронов в Сартане погибли два мирных жителя, включая ребенка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:53:00+03:00
2026-02-01T12:53:00+03:00
2026-02-01T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
сартана
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мариуполь
сартана
донецкая народная республика
мариуполь
2026
Последствия атаки дрона по Сартане в ДНР
Женщина и ребенок погибли под Мариуполем из-за удара беспилотника ВСУ, пострадал маленький мальчик, сообщил Пушилин. Использованный при атаке ударный дрон, предположительно, был произведен в одной из стран НАТО, уточнили в СК.
денис пушилин, сартана, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Сартана, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Мариуполь
