В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 01.02.2026
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 215 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 193 беспилотника, над Горловкой — 22", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что противник продолжил попытки атак на энергетическую инфраструктуру. Так, вблизи электроподстанции в городе Докучаевск были перехвачены два украинских БПЛА Darts с кумулятивными боеголовками. В Горловке около распределительной подстанции перехвачен рой FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. Атаку еще четырех ударных беспилотников ВСУ сорвали на подлете к Донецку.
Над Орловской областью за сутки уничтожили четыре БПЛА
