В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 01.02.2026
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:04:00+03:00
2026-02-01T12:04:00+03:00
2026-02-01T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
россия
Новости
ru-RU
горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
Свыше 200 атак БПЛА предотвратили за неделю в ДНР