https://ria.ru/20260201/dimitrov-2071530509.html
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове - РИА Новости, 01.02.2026
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове
Украинские военные, находившиеся в Димитрове до его освобождения ВС РФ, часто употребляли наркотики, которые получали из "закладок", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T11:52:00+03:00
2026-02-01T11:52:00+03:00
2026-02-01T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
димитров
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260130/spetsoperatsiya-2071127191.html
россия
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, димитров, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Димитров, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове
РИА Новости: украинские военные в Димитрове часто употребляли наркотики