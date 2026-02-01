Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове - РИА Новости, 01.02.2026
11:52 01.02.2026
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове
Украинские военные, находившиеся в Димитрове до его освобождения ВС РФ, часто употребляли наркотики, которые получали из "закладок", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2026
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове

РИА Новости: украинские военные в Димитрове часто употребляли наркотики

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные, находившиеся в Димитрове до его освобождения ВС РФ, часто употребляли наркотики, которые получали из "закладок", рассказал РИА Новости беженец, пожелавший остаться неназванным.
"Я в такси работал, приходилось и наркоманов всяких возить за "закладками". Но военные с нами боялись за ними ездить. Так как я водитель такси был, я уже знал места, где в основном расположены эти закладки. Была тупиковая улица, и там часто за "закладочками" ВСУшники в тупичок этот приходили", - сказал беженец.
Собеседник агентства добавил, что подобные случаи были массовыми.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Беженец рассказал о зверствах ВСУ в Димитрове
30 января, 05:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДимитровДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
