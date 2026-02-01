Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне, чтобы сохранить прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, должны обратиться в подразделение судебных приставов или составить соответствующее заявление на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП России.

России несколько лет назад вступил в силу закон, по которому граждане могут сберечь прожиточный минимум от списаний за долги.

"Чтобы воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума, должникам необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Также граждане могут составить заявление с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России на портале "Госуслуг", - рассказали в ведомстве.

При этом в службе добавили, что в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, наименование и адрес банка, а также свою социальную категорию.

Кроме того, в ФССП напомнили, что при наличии иждивенцев или родственника-инвалида можно обратиться в суд для увеличения защищенной от взыскания суммы и приложить соответствующее решение к заявлению.