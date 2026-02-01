Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги - РИА Новости, 01.02.2026
08:40 01.02.2026
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги - РИА Новости, 01.02.2026
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги
Россияне, чтобы сохранить прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, должны обратиться в подразделение судебных приставов или составить... РИА Новости, 01.02.2026
россия
Новости
общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Россиянам рассказали, как сохранить деньги от списаний за долги

РИА Новости: сохранить деньги от списаний за долги можно через "Госуслуги"

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне, чтобы сохранить прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, должны обратиться в подразделение судебных приставов или составить соответствующее заявление на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в пресс-службе ФССП России.
В России несколько лет назад вступил в силу закон, по которому граждане могут сберечь прожиточный минимум от списаний за долги.
"Чтобы воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума, должникам необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Также граждане могут составить заявление с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России на портале "Госуслуг", - рассказали в ведомстве.
При этом в службе добавили, что в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, наименование и адрес банка, а также свою социальную категорию.
Кроме того, в ФССП напомнили, что при наличии иждивенцев или родственника-инвалида можно обратиться в суд для увеличения защищенной от взыскания суммы и приложить соответствующее решение к заявлению.
В ведомстве добавили, что за 2025 год на основании заявлений граждан в рамках 1,7 миллиона исполнительных производств должники обеспечили неприкосновенность прожиточного минимума.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ФССП составила портрет злостного неплательщика штрафов
13 января, 02:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
