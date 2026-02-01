Рейтинг@Mail.ru
18:28 01.02.2026
В Гренландии повысили квоту на прохождение аналога военной службы
В Гренландии повысили квоту на прохождение аналога военной службы
в мире, гренландия, дания
В мире, Гренландия, Дания
В Гренландии повысили квоту на прохождение аналога военной службы

Дания с лета повысила квоту на гренландский аналог военной службы до 50 человек

© REUTERS / Mads Claus RasmussenВоеннослужащие в Нууке, Гренладия
Военнослужащие в Нууке, Гренладия - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Военнослужащие в Нууке, Гренладия. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министерство обороны Дании совместно с правительством Гренландии решили с лета повысить квоту новобранцев на прохождение гренландского аналога военной службы с 30 до 50 человек в связи с повышенным интересом к обучению со стороны молодежи острова, сообщают датские ВС.
Согласно вооруженным силам, базовое арктическое образование - это программа обучения, длящаяся от шести до 12 месяцев и позволяющая овладеть различными военными навыками. Обучение проходит в поселении Кангерлуссуак на западном побережье острова, уточняют ВС. Эта форма службы доступна только жителям Гренландии от 18 лет и старше, прошедшим проверку на годность и письменное тестирование, подчеркивают вооруженные силы. По окончании обучения его можно продолжить в вооруженных силах Дании, добавляют ВС.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Переговоры по Гренландии начались, заявил Трамп
Вчера, 05:44
"При координации между министерством обороны (Дании - ред.) и правительством Гренландии с лета 2026 года было решено повысить набор на базовое арктическое образование с 30 до 50 человек. Это делается с целью реализовать большой интерес среди гренландской молодежи к получению навыков в сфере обороны и готовности", - говорится в пресс-релизе на сайте датских вооруженных сил.
Согласно публикации ВС, подобная форма службы стала доступна в мае 2024 года для 22 учащихся, позднее квоту увеличили до 30.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В МИД прокомментировали ситуацию с Гренландией
30 января, 06:41
 
