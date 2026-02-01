В Гренландии повысили квоту на прохождение аналога военной службы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министерство обороны Дании совместно с правительством Гренландии решили с лета повысить квоту новобранцев на прохождение гренландского аналога военной службы с 30 до 50 человек в связи с повышенным интересом к обучению со стороны молодежи острова, сообщают датские ВС.