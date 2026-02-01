Дания разместит новый противокорабельный комплекс на базе в центре страны

"Кроме того, партии в составе парламентской комиссии договорились о том, что корабль, который будет использоваться в качестве платформы для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, а также соответствующая аналитическая система будут размещены на военно-морской базе Фредериксхавн", - говорится в пресс-релизе.

Согласно публикации, поставки противокорабельного ракетного комплекса под названием Naval Strike Missile Coastal Defence System должны начаться в этом году. Ожидается, что после поставки на вооружение систему будут обслуживать до 100 человек. Корабль для слежения за подводной инфраструктурой приобретается у датской компании Navigare Capital Partners A/S, поставка ожидается в конце этого года. Предполагается, что для его обслуживания потребуется до 50 человек.