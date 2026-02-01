Рейтинг@Mail.ru
Дания разместит новый противокорабельный комплекс на базе в центре страны - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/danija-2071565410.html
Дания разместит новый противокорабельный комплекс на базе в центре страны
Дания разместит новый противокорабельный комплекс на базе в центре страны - РИА Новости, 01.02.2026
Дания разместит новый противокорабельный комплекс на базе в центре страны
Власти Дании разместят новый противокорабельный ракетный комплекс на военно-морской базе в городе Корсёр, расположенном в центральной части страны, сообщает... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T16:47:00+03:00
2026-02-01T16:47:00+03:00
в мире
дания
копенгаген
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026658996_358:0:2832:1391_1920x0_80_0_0_455cbfc0af475cfdbd99a8e803b42400.jpg
https://ria.ru/20260114/vs-2067897963.html
https://ria.ru/20250501/daniya-2014617466.html
https://ria.ru/20250917/oruzhie-2042491053.html
дания
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026658996_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9274ce684434881cf8b64e21ecce4222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, копенгаген, нато
В мире, Дания, Копенгаген, НАТО
Дания разместит новый противокорабельный комплекс на базе в центре страны

Дания разместит новый противокорабельный ракетный комплекс на базе в Корсере

© AP Photo / Mindaugas KulbisДатские военные
Датские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Датские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти Дании разместят новый противокорабельный ракетный комплекс на военно-морской базе в городе Корсёр, расположенном в центральной части страны, сообщает министерство обороны королевства.
В декабре 2025 года норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace сообщила, что Дания заказала у нее противокорабельный ракетный комплекс более чем на 100 миллионов евро.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания усилит военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с НАТО
14 января, 18:49
"Партии в комиссии по обороне договорились о размещении (системы - ред.) береговой ракетной обороны у военно-морской базы Корсёр", - говорится в пресс-релизе на сайте датского МО.
Согласно публикации, благодаря новому вооружению Копенгаген сможет лучше следить за доступом судов к стратегически важным внутренним водам, включая датские проливы и западную часть Балтийского моря.
"Кроме того, партии в составе парламентской комиссии договорились о том, что корабль, который будет использоваться в качестве платформы для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, а также соответствующая аналитическая система будут размещены на военно-морской базе Фредериксхавн", - говорится в пресс-релизе.
База Фредериксхавн расположена на севере Дании.
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Дания хочет застраховать торговый флот на случай военного конфликта
1 мая 2025, 21:15
Согласно публикации, поставки противокорабельного ракетного комплекса под названием Naval Strike Missile Coastal Defence System должны начаться в этом году. Ожидается, что после поставки на вооружение систему будут обслуживать до 100 человек. Корабль для слежения за подводной инфраструктурой приобретается у датской компании Navigare Capital Partners A/S, поставка ожидается в конце этого года. Предполагается, что для его обслуживания потребуется до 50 человек.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что российские власти остаются открытыми к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Премьер Дании рассказала о планах страны приобрести дальнобойное оружие
17 сентября 2025, 14:52
 
В миреДанияКопенгагенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала