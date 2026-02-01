Дания разместит новый противокорабельный комплекс на базе в центре страны

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти Дании разместят новый противокорабельный ракетный комплекс на военно-морской базе в городе Корсёр, расположенном в центральной части страны, сообщает министерство обороны королевства.
В декабре 2025 года норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace сообщила, что Дания заказала у нее противокорабельный ракетный комплекс более чем на 100 миллионов евро.
"Партии в комиссии по обороне договорились о размещении (системы - ред.) береговой ракетной обороны у военно-морской базы Корсёр", - говорится в пресс-релизе на сайте датского МО.
Согласно публикации, благодаря новому вооружению Копенгаген сможет лучше следить за доступом судов к стратегически важным внутренним водам, включая датские проливы и западную часть Балтийского моря.
"Кроме того, партии в составе парламентской комиссии договорились о том, что корабль, который будет использоваться в качестве платформы для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, а также соответствующая аналитическая система будут размещены на военно-морской базе Фредериксхавн", - говорится в пресс-релизе.
База Фредериксхавн расположена на севере Дании.
Согласно публикации, поставки противокорабельного ракетного комплекса под названием Naval Strike Missile Coastal Defence System должны начаться в этом году. Ожидается, что после поставки на вооружение систему будут обслуживать до 100 человек. Корабль для слежения за подводной инфраструктурой приобретается у датской компании Navigare Capital Partners A/S, поставка ожидается в конце этого года. Предполагается, что для его обслуживания потребуется до 50 человек.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что российские власти остаются открытыми к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
