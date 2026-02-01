Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Чехии заявил, что будет игнорировать администрацию президента - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/chekhiya-2071597318.html
Глава МИД Чехии заявил, что будет игнорировать администрацию президента
Глава МИД Чехии заявил, что будет игнорировать администрацию президента - РИА Новости, 01.02.2026
Глава МИД Чехии заявил, что будет игнорировать администрацию президента
МИД Чехии и лично его руководитель Петр Мацинка будут игнорировать администрацию президента республики Петра Павела в связи со спором на минувшей неделе из-за... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T23:30:00+03:00
2026-02-01T23:30:00+03:00
в мире
чехия
прага
петр павел
андрей бабиш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070836332_0:255:3186:2047_1920x0_80_0_0_29342f7d3c61b550f114207aa95472a7.jpg
https://ria.ru/20260128/chekhiya-2070785555.html
https://ria.ru/20260117/chekhiya-2068540180.html
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070836332_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_949589790ee2760331cfa077836ddf8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, прага, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Прага, Петр Павел, Андрей Бабиш
Глава МИД Чехии заявил, что будет игнорировать администрацию президента

Глава МИД Чехии Мацинка заявил, что будет игнорировать администрацию президента

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Чешской Республики
Флаги Евросоюза и Чешской Республики - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 1 фев - РИА Новости. МИД Чехии и лично его руководитель Петр Мацинка будут игнорировать администрацию президента республики Петра Павела в связи со спором на минувшей неделе из-за отказа главы государства утвердить министром окружающей среды почетного президента возглавляемого Мацинкой движения "Автомобилисты" Филипа Турека.
"Я думаю, ситуацию следует успокоить, поэтому мне не остается ничего иного... господина президента не только я лично, но и как министерство иностранных дел мы будем теперь просто игнорировать. Мне не за что перед ним извиняться. Самый разумный способ, как не обострять ситуацию - это игнорировать администрацию президента республики", - заявил Мацинка в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ.
Флаги Чехии и ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
СМИ: Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
28 января, 15:23
Как сообщал 27 января президент Павел, в понедельник ночью Мацинка передал ему через советника два текстовых сообщения. Речь в них шла о том, чтобы глава государства решил вопрос о назначении главой минприроды Турека. Возглавляемое Мацинкой движение "Автомобилисты" наряду с движениями ANO (Акция недовольных граждан) и SPD (Свобода и прямая демократия) входит в состав правящей коалиции. В середине декабря, утверждая состав нового кабмина, Павел отказался назначить Турека министром в связи с его неоднозначными, в том числе с расистским подтекстом, высказываниями в соцсетях.
В переданных ночью 26 января сообщениях глава МИД обещал президенту спокойствие в случае назначения Турека министром, а в противном случае угрожал "сжечь мосты" так, что это вошло бы "в учебники политологии как экстремальный случай сосуществования". Президент посчитал содержащуюся в данных сообщениях информацию "попыткой шантажа" и сообщил, что передаст эти материалы в правоохранительные органы для соответствующего расследования.
В связи с создавшейся ситуацией лидеры оппозиционных партий добились решения о проведении во вторник, 3 февраля, внеочередного заседание палаты депутатов для вынесения вотума недоверия кабмину. Для принятия такого решения оппозиция должна набрать при голосовании 101 голос из 200. Однако, как заявил в эфире Чешского ТВ премьер Андрей Бабиш, это вряд ли это осуществимо, поскольку партии правящей коалиции располагают в палате большинством в 108 голосов.
В свою очередь, ряд общественных объединений организовал в воскресенье массовые митинги в поддержку президента Павела, которые прошли во многих городах страны. В митинге, состоявшемся сразу на двух исторических площадях в центре Праги, Староместской и Вацлавской, по данным организаторов, участвовало около 80-90 тысяч человек. Петицию под названием "Поддерживаем президента" подписали более 600 тысяч человек.
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Спикер парламента Чехии убрал из своего кабинета флаг Евросоюза, пишут СМИ
17 января, 20:08
 
В миреЧехияПрагаПетр ПавелАндрей Бабиш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала