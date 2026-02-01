Глава МИД Чехии заявил, что будет игнорировать администрацию президента

ПРАГА, 1 фев - РИА Новости. МИД Чехии и лично его руководитель Петр Мацинка будут игнорировать администрацию президента республики Петра Павела в связи со спором на минувшей неделе из-за отказа главы государства утвердить министром окружающей среды почетного президента возглавляемого Мацинкой движения "Автомобилисты" Филипа Турека.

"Я думаю, ситуацию следует успокоить, поэтому мне не остается ничего иного... господина президента не только я лично, но и как министерство иностранных дел мы будем теперь просто игнорировать. Мне не за что перед ним извиняться. Самый разумный способ, как не обострять ситуацию - это игнорировать администрацию президента республики", - заявил Мацинка в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ.

Как сообщал 27 января президент Павел, в понедельник ночью Мацинка передал ему через советника два текстовых сообщения. Речь в них шла о том, чтобы глава государства решил вопрос о назначении главой минприроды Турека. Возглавляемое Мацинкой движение "Автомобилисты" наряду с движениями ANO (Акция недовольных граждан) и SPD (Свобода и прямая демократия) входит в состав правящей коалиции. В середине декабря, утверждая состав нового кабмина, Павел отказался назначить Турека министром в связи с его неоднозначными, в том числе с расистским подтекстом, высказываниями в соцсетях.

В переданных ночью 26 января сообщениях глава МИД обещал президенту спокойствие в случае назначения Турека министром, а в противном случае угрожал "сжечь мосты" так, что это вошло бы "в учебники политологии как экстремальный случай сосуществования". Президент посчитал содержащуюся в данных сообщениях информацию "попыткой шантажа" и сообщил, что передаст эти материалы в правоохранительные органы для соответствующего расследования.

В связи с создавшейся ситуацией лидеры оппозиционных партий добились решения о проведении во вторник, 3 февраля, внеочередного заседание палаты депутатов для вынесения вотума недоверия кабмину. Для принятия такого решения оппозиция должна набрать при голосовании 101 голос из 200. Однако, как заявил в эфире Чешского ТВ премьер Андрей Бабиш, это вряд ли это осуществимо, поскольку партии правящей коалиции располагают в палате большинством в 108 голосов.