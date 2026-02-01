Бизнесмен родом из России стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Предприниматель родом из России и основатель британской компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2025 года в рейтинге газеты Times, сообщается на сайте издания.
В субботу газета опубликовала рейтинг из 100 крупнейших налогоплательщиков страны.
"Алекс Герко. Уроженец Москвы, математический гений, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании (XTX Markets - ред.), которая в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере 426 миллионов фунтов (583 миллиона долларов - ред.) за один год", - говорится в сообщении.
На первом месте рейтинга газеты находятся братья Фред и Питер Дан, основавшие британскую сеть букмейкерских компаний Betfred. Кроме того, в рейтинг попали британская писательница Джоан Роулинг и британский певец, основатель группы One Direction Гарри Стайлз.
В 2024 году издание также отмечало, что Герко возглавил список крупнейших налогоплательщиков Великобритании за 2023 год.
Герко, родившийся и выросший в России, получил степень доктора математических наук в МГУ имени Ломоносова. В 2016 году он получил британское гражданство, а в конце 2022 года полностью отказался от российского. В 2015 году он основал компанию XTX Markets. Сумма выплаченных им налогов за 2022 год составила 487 миллионов фунтов (более 667 миллионов долларов).
