Бизнесмен родом из России стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Предприниматель родом из России и основатель британской компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2025 года в рейтинге газеты Times, сообщается на сайте издания.