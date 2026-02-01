Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен родом из России стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/britaniya-2071488913.html
Бизнесмен родом из России стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии
Бизнесмен родом из России стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии - РИА Новости, 01.02.2026
Бизнесмен родом из России стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии
Предприниматель родом из России и основатель британской компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейшим... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T00:54:00+03:00
2026-02-01T00:54:00+03:00
россия
великобритания
москва
джоан роулинг (джоан мюррэй)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_235:59:2579:1378_1920x0_80_0_0_b7e6be4eb908c0efd03b2c69b273176b.jpg
https://ria.ru/20250829/britaniya-2038233344.html
https://ria.ru/20250517/britaniya-2017517838.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_237:0:2538:1726_1920x0_80_0_0_708614daee46fd66a855cd966a40fb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, москва, джоан роулинг (джоан мюррэй), в мире
Россия, Великобритания, Москва, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), В мире
Бизнесмен родом из России стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии

Глава XTX Markets Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Великобритании

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Предприниматель родом из России и основатель британской компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2025 года в рейтинге газеты Times, сообщается на сайте издания.
В субботу газета опубликовала рейтинг из 100 крупнейших налогоплательщиков страны.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию
29 августа 2025, 06:30
"Алекс Герко. Уроженец Москвы, математический гений, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании (XTX Markets - ред.), которая в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере 426 миллионов фунтов (583 миллиона долларов - ред.) за один год", - говорится в сообщении.
На первом месте рейтинга газеты находятся братья Фред и Питер Дан, основавшие британскую сеть букмейкерских компаний Betfred. Кроме того, в рейтинг попали британская писательница Джоан Роулинг и британский певец, основатель группы One Direction Гарри Стайлз.
В 2024 году издание также отмечало, что Герко возглавил список крупнейших налогоплательщиков Великобритании за 2023 год.
Герко, родившийся и выросший в России, получил степень доктора математических наук в МГУ имени Ломоносова. В 2016 году он получил британское гражданство, а в конце 2022 года полностью отказался от российского. В 2015 году он основал компанию XTX Markets. Сумма выплаченных им налогов за 2022 год составила 487 миллионов фунтов (более 667 миллионов долларов).
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Братья из России попали в топ-10 самых богатых людей Британии
17 мая 2025, 01:46
 
РоссияВеликобританияМоскваДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала