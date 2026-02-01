В Славянске-на-Кубани БПЛА выбили окна в нескольких квартирах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае,, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники специальных и оперативных служб.