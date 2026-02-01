https://ria.ru/20260201/bpla-2071590912.html
В Славянске-на-Кубани БПЛА выбили окна в нескольких квартирах
В Славянске-на-Кубани БПЛА выбили окна в нескольких квартирах - РИА Новости, 01.02.2026
В Славянске-на-Кубани БПЛА выбили окна в нескольких квартирах
Беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае,, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T21:29:00+03:00
2026-02-01T21:29:00+03:00
2026-02-01T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск-на-кубани
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск-на-кубани, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
В Славянске-на-Кубани БПЛА выбили окна в нескольких квартирах
В Славянске-на-Кубани БПЛА выбили окна в нескольких квартирах дома