Несколько БПЛА заметили над военным аэропортом ФРГ в декабре, пишут СМИ
17:22 01.02.2026 (обновлено: 18:41 01.02.2026)
Несколько БПЛА заметили над военным аэропортом ФРГ в декабре, пишут СМИ
Двадцать три неопознанных БПЛА пролетели над аэропортом бундесвера в Нижней Саксонии 11 декабря, представители полиции и армии не могли ничего сделать и были...
2026-02-01T17:22:00+03:00
2026-02-01T18:41:00+03:00
Несколько БПЛА заметили над военным аэропортом ФРГ в декабре, пишут СМИ

Bild: несколько десятков БПЛА заметили над военным аэропортом ФРГ в декабре

© AP Photo / Michael ProbstАвиабаза Рамштайн в Германии
Авиабаза Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Авиабаза Рамштайн в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Двадцать три неопознанных БПЛА пролетели над аэропортом бундесвера в Нижней Саксонии 11 декабря, представители полиции и армии не могли ничего сделать и были вынуждены часами наблюдать за их кружением, сообщает издание Bild со ссылкой на конфиденциальные документы.
Уточняется, что инцидент произошел над военным аэропортом неподалеку от нижнесаксонского города Целле вечером 11 декабря. По данным Bild, военнослужащие заметили два БПЛА и вызвали правоохранителей. К моменту прибытия полицейских, по их подсчетам, в воздухе находилось уже около 23 летательных аппаратов.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Расследование инцидентов с БПЛА в Нидерландах зашло в тупик, пишут СМИ
26 января, 13:10
Как указывает издание, полиция и бундесвер были вынуждены вплоть до поздней ночи "беспомощно наблюдать" за активностью БПЛА, а попытка "приземлить" их с помощью подавителя не увенчалась успехом.
Отмечается, что "активность" беспилотных летательных аппаратов над военным аэродромом продолжалась и в последующие четыре дня. При этом замечены были разные типы дронов с размахом крыльев не менее двух метров, пишет Bild. В каком направлении дроны впоследствии улетели, до сих пор остается неясным.
По данным таблоида, в период с июля по сентябрь 2025 года было зафиксировано 261 схожее происшествие над объектами оборонного концерна Rheinmetall, гражданской инфраструктурой и другими базами бундесвера.
Ранее глава уголовной полиции ФРГ (BKA) Хольгер Мюнх заявил в интервью изданию Tagesspiegel, что ведомство не располагает доказательствами, которые могли бы подтвердить причастность РФ к запуску неопознанных БПЛА, появляющихся в небе над Германией. МВД страны в начале декабря сообщило, что в Германии к работе приступило новое подразделение федеральной полиции по борьбе с неопознанными беспилотными летающими аппаратами. Позднее в Берлине был открыт общегерманский центр по борьбе с БПЛА.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Дрон - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Китай испытал сверхточный БПЛА с пехотной винтовкой, сообщают СМИ
25 января, 18:09
 
