Несколько БПЛА заметили над военным аэропортом ФРГ в декабре, пишут СМИ

БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Двадцать три неопознанных БПЛА пролетели над аэропортом бундесвера в Нижней Саксонии 11 декабря, представители полиции и армии не могли ничего сделать и были вынуждены часами наблюдать за их кружением, сообщает издание Двадцать три неопознанных БПЛА пролетели над аэропортом бундесвера в Нижней Саксонии 11 декабря, представители полиции и армии не могли ничего сделать и были вынуждены часами наблюдать за их кружением, сообщает издание Bild со ссылкой на конфиденциальные документы.

Уточняется, что инцидент произошел над военным аэропортом неподалеку от нижнесаксонского города Целле вечером 11 декабря. По данным Bild , военнослужащие заметили два БПЛА и вызвали правоохранителей. К моменту прибытия полицейских, по их подсчетам, в воздухе находилось уже около 23 летательных аппаратов.

Как указывает издание, полиция и бундесвер были вынуждены вплоть до поздней ночи "беспомощно наблюдать" за активностью БПЛА, а попытка "приземлить" их с помощью подавителя не увенчалась успехом.

Отмечается, что "активность" беспилотных летательных аппаратов над военным аэродромом продолжалась и в последующие четыре дня. При этом замечены были разные типы дронов с размахом крыльев не менее двух метров, пишет Bild. В каком направлении дроны впоследствии улетели, до сих пор остается неясным.

По данным таблоида, в период с июля по сентябрь 2025 года было зафиксировано 261 схожее происшествие над объектами оборонного концерна Rheinmetall, гражданской инфраструктурой и другими базами бундесвера.