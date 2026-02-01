https://ria.ru/20260201/bpl-2071507943.html
ВСУ перебросили в район Симиновки расчеты БПЛА без опыта
ВСУ перебросили в район Симиновки расчеты БПЛА без опыта - РИА Новости, 01.02.2026
ВСУ перебросили в район Симиновки расчеты БПЛА без опыта
ВСУ для удержания позиций к югу от Симиновки в Харьковской области перебросили в район расчеты БПЛА, не имеющие опыта боевых действий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2026
