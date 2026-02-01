Оспа обезьян подтвердилась у пациента, госпитализированного в Домодедово

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. У госпитализированного в Домодедовскую больницу человека подтвердилось заражение оспой обезьян, сообщили в медучреждении.
"Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование для выявления контактов и источника заражения.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи: сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама и длится от 14 до 21 дня.
Как рассказал РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко, ничего страшного в заболевании нет, оспу обезьян взяли на контроль еще в прошлом веке, в России есть все необходимое для ее диагностики.
