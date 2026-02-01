Рейтинг@Mail.ru
Оспа обезьян подтвердилась у пациента, госпитализированного в Домодедово - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 01.02.2026 (обновлено: 20:25 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/bolnitsa-2071584266.html
Оспа обезьян подтвердилась у пациента, госпитализированного в Домодедово
Оспа обезьян подтвердилась у пациента, госпитализированного в Домодедово - РИА Новости, 01.02.2026
Оспа обезьян подтвердилась у пациента, госпитализированного в Домодедово
У госпитализированного в Домодедовскую больницу человека подтвердилось заражение оспой обезьян, сообщили в медучреждении. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:53:00+03:00
2026-02-01T20:25:00+03:00
происшествия
домодедово
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_fd764aa12f0617982fd4aeed79a13816.jpg
https://ria.ru/20260201/rospotrebnadzor-2071569526.html
https://ria.ru/20250731/voz-2032678251.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_318615e4fcba343c4fc0e1461b18f0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, домодедово, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Домодедово, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Оспа обезьян подтвердилась у пациента, госпитализированного в Домодедово

Оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. У госпитализированного в Домодедовскую больницу человека подтвердилось заражение оспой обезьян, сообщили в медучреждении.
«
"Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики оспы обезьян
Вчера, 17:20
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование для выявления контактов и источника заражения.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи: сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама и длится от 14 до 21 дня.

Как рассказал РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко, ничего страшного в заболевании нет, оспу обезьян взяли на контроль еще в прошлом веке, в России есть все необходимое для ее диагностики.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Все разновидности вируса оспы обезьян циркулируют в нескольких странах
31 июля 2025, 17:38
 
ПроисшествияДомодедовоМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала