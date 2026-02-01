Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, когда могут отказать в оформлении больничного по уходу
09:03 01.02.2026
Юрист рассказал, когда могут отказать в оформлении больничного по уходу
Юрист рассказал, когда могут отказать в оформлении больничного по уходу - РИА Новости, 01.02.2026
Юрист рассказал, когда могут отказать в оформлении больничного по уходу
Законом предусмотрен ряд случаев, когда в оформлении больничного по уходу за членом семьи может быть отказано: например, его могут не выдать во время отпуска... РИА Новости, 01.02.2026
общество
александр южалин
https://ria.ru/20260128/bolnichnyy-2070673856.html
общество, александр южалин
Общество, Александр Южалин
Юрист рассказал, когда могут отказать в оформлении больничного по уходу

РИА Новости: больничный по уходу могут не выдать во время отпуска заболевшего

Прием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Законом предусмотрен ряд случаев, когда в оформлении больничного по уходу за членом семьи может быть отказано: например, его могут не выдать во время отпуска заболевшего, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
Ранее он напомнил, что оформить больничный можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену его семьи, в том числе взрослому, необходим уход.
"Закон определяет, когда может быть отказано в оформлении больничного. Так, не формируется листок нетрудоспособности по уходу, например, в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы", - отмечает юрист.
Также, по его словам, больничный могут не выдать в случае необходимости ухода за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в условиях дневного стационара, а также за хроническими больными в период ремиссии.
Кроме того, в числе случаев возможного отказа - период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Исключением здесь являются ситуации выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или на дому.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госдуме назвали минимальный размер выплаты по больничному в феврале
28 января, 03:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
