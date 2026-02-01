Юрист рассказал, когда могут отказать в оформлении больничного по уходу

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Законом предусмотрен ряд случаев, когда в оформлении больничного по уходу за членом семьи может быть отказано: например, его могут не выдать во время отпуска заболевшего, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Ранее он напомнил, что оформить больничный можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену его семьи, в том числе взрослому, необходим уход.

"Закон определяет, когда может быть отказано в оформлении больничного. Так, не формируется листок нетрудоспособности по уходу, например, в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы", - отмечает юрист.

Также, по его словам, больничный могут не выдать в случае необходимости ухода за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в условиях дневного стационара, а также за хроническими больными в период ремиссии.