ПВО сбила 23 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 01.02.2026
ПВО сбила 23 украинских беспилотника
ПВО сбила 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 01.02.2026
ПВО сбила 23 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО с 18.00 до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотника над четырьмя регионами, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны
специальная военная операция на украине
азовское море
краснодарский край
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
краснодарский край
белгородская область
азовское море, краснодарский край, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Краснодарский край, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 23 украинских беспилотника

Средства ПВО за пять часов сбили 23 украинских беспилотника

Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 18.00 до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотника над четырьмя регионами, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"Первого февраля с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 – над территорией Краснодарского края, пять – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Ставропольского края, Чеченской Республики и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Азовское море
Краснодарский край
Белгородская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
