https://ria.ru/20260201/bespilotnik-2071597790.html
ПВО сбила 23 украинских беспилотника
ПВО сбила 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 01.02.2026
ПВО сбила 23 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО с 18.00 до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотника над четырьмя регионами, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T23:39:00+03:00
2026-02-01T23:39:00+03:00
2026-02-01T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
краснодарский край
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a1d0ab107b0ef44bc15d42be103a124.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
краснодарский край
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1691ca468562082a43a68310a5e39be4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, краснодарский край, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Краснодарский край, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 23 украинских беспилотника
Средства ПВО за пять часов сбили 23 украинских беспилотника