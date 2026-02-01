В Красноармейском районе Кубани обнаружили обломки беспилотника

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обломки дрона нашли в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных и специальных служб.

ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. Российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.