В Красноармейском районе Кубани обнаружили обломки беспилотника

Обломки дрона нашли в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обломки дрона нашли в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
«
"В Красноармейском районе
обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском", - говорится в сообщении
.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных и специальных служб.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. Российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.