Жительница Белгорода пострадала при ракетном обстреле ВСУ
При ударе ВСУ по Белгороду пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:00:00+03:00
2026-02-01T17:00:00+03:00
2026-02-01T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
украина
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Белгородская область
Жительница Белгорода пострадала при ракетном обстреле ВСУ
Гладков: мирная жительница получила ранения при ракетном обстреле Белгорода