В Таиланде двух россиян задержали по подозрению в убийстве соотечественника - РИА Новости, 01.02.2026
23:08 01.02.2026
В Таиланде двух россиян задержали по подозрению в убийстве соотечественника
В Таиланде двух россиян задержали по подозрению в убийстве соотечественника
2026
В Таиланде двух россиян задержали по подозрению в убийстве соотечественника

© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Двое российских граждан задержаны в столице Таиланда Бангкоке по подозрению в похищении и убийстве россиянина Михаила Емельянова, расчлененное тело которого было обнаружено в городе Паттайя в воскресенье, сообщили РИА Новости в отделе полиции курортного города.
"Сотрудниками полиции провинции Чонбури (в состав которой входит город Паттайя - ред.), вместе с коллегами из управления Первого полицейского региона Таиланда (столичный регион – ред.) в Бангкоке были задержаны двое подозреваемых по делу о похищении и убийстве российского гражданина Михаила Емельянова в Паттайе и сокрытии его тела", - сообщили агентству полицейские, уточнив, что задержание было произведено в районе 71 сои (переулка) улицы Сукхумвит на востоке таиландской столицы в гостинице, в которой подозреваемые скрывались от правоохранительных органов.
Экс-гендиректор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Друг Баумгертнера назвал основную версию гибели экс-главы "Уралкалия"
15 января, 15:48
15 января, 15:48
Оба задержанных - граждане РФ, это 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Масдалев, сообщили собеседники агентства.
"Следствием уже установлено, что похищение господина Емельянова не было связано с востребованием долга, так как у жертвы не было долговых обязательств перед похитителями. Оно являлось, по-видимому, похищением с целью получения выкупа", - сказали агентству в полиции.
Найти подозреваемых, успевших покинуть Паттайю и скрывавшихся в Бангкоке, помогли камеры наблюдения, по записям которых удалось установить факт знакомства подозреваемых с погибшим и отследить их перемещения в день убийства, сообщили полицейские.
Подозреваемым будут предъявлены обвинения в совместно совершенном убийстве, в похищении и незаконном удержании человека с целью получения выкупа и в сокрытии трупа в целях избежания наказания, добавили собеседники агентства.
Ранее сообщалось, что в воскресенье полиция обнаружила на окраине Паттайи на территории района Бангламунг расчлененное и захороненное убийцами тело Михаила Емельянова, пропавшего в Паттайе 7 января.
Максим Гарбузов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай
Вчера, 07:33
Вчера, 07:33
 
ПаттайяБангкокТаиландВ мире
 
 
