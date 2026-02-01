В Таиланде двух россиян задержали по подозрению в убийстве соотечественника

БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Двое российских граждан задержаны в столице Таиланда Бангкоке по подозрению в похищении и убийстве россиянина Михаила Емельянова, расчлененное тело которого было обнаружено в городе Паттайя в воскресенье, сообщили РИА Новости в отделе полиции курортного города.

"Сотрудниками полиции провинции Чонбури (в состав которой входит город Паттайя - ред.), вместе с коллегами из управления Первого полицейского региона Таиланда (столичный регион – ред.) в Бангкоке были задержаны двое подозреваемых по делу о похищении и убийстве российского гражданина Михаила Емельянова в Паттайе и сокрытии его тела", - сообщили агентству полицейские, уточнив, что задержание было произведено в районе 71 сои (переулка) улицы Сукхумвит на востоке таиландской столицы в гостинице, в которой подозреваемые скрывались от правоохранительных органов.

Оба задержанных - граждане РФ , это 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Масдалев, сообщили собеседники агентства.

"Следствием уже установлено, что похищение господина Емельянова не было связано с востребованием долга, так как у жертвы не было долговых обязательств перед похитителями. Оно являлось, по-видимому, похищением с целью получения выкупа", - сказали агентству в полиции.

Найти подозреваемых, успевших покинуть Паттайю и скрывавшихся в Бангкоке, помогли камеры наблюдения, по записям которых удалось установить факт знакомства подозреваемых с погибшим и отследить их перемещения в день убийства, сообщили полицейские.

Подозреваемым будут предъявлены обвинения в совместно совершенном убийстве, в похищении и незаконном удержании человека с целью получения выкупа и в сокрытии трупа в целях избежания наказания, добавили собеседники агентства.