В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников
Пятидесятилетний мужчина напал с топором на своих племянников в селе Учтепе Джалилабадского района на юго-востоке Азербайджана, один из подростков умер в больнице
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников, один подросток погиб
БАКУ, 1 фев – РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина напал с топором на своих племянников в селе Учтепе Джалилабадского района на юго-востоке Азербайджана, один из подростков умер в больнице, сообщает районное управление полиции республики.
"В селе Учтепе Джалилабадского района мужчина с топором напал на племянника и племянницу. В результате инцидента многочисленные травмы получили Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г. р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011). Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу. Один из пострадавших некоторое время назад умер в больнице", - говорится в сообщении
В центральной районной больнице сообщили, что состояние второго подростка, который также подвергся нападению с топором со стороны собственного дяди, остается тяжелым.
"У пострадавшего многочисленные резаные раны различных частей тела. Лечение пациента продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое", - сообщили РИА Новости в больнице.
Местное издание Репорт пишет, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния - дядю пострадавших. По факту ведется следствие.