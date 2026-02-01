В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников

БАКУ, 1 фев – РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина напал с топором на своих племянников в селе Учтепе Джалилабадского района на юго-востоке Азербайджана, один из подростков умер в больнице, сообщает районное управление полиции республики.

"В селе Учтепе Джалилабадского района мужчина с топором напал на племянника и племянницу. В результате инцидента многочисленные травмы получили Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г. р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011). Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу. Один из пострадавших некоторое время назад умер в больнице", - говорится в сообщении

В центральной районной больнице сообщили, что состояние второго подростка, который также подвергся нападению с топором со стороны собственного дяди, остается тяжелым.

"У пострадавшего многочисленные резаные раны различных частей тела. Лечение пациента продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое", - сообщили РИА Новости в больнице.