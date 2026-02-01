Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/azerbajdzhan-2071593123.html
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников - РИА Новости, 01.02.2026
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников
Пятидесятилетний мужчина напал с топором на своих племянников в селе Учтепе Джалилабадского района на юго-востоке Азербайджана, один из подростков умер в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T22:14:00+03:00
2026-02-01T22:14:00+03:00
азербайджан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569846922_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c4aebbb151e0aee33822f42d0717c6b8.jpg
https://ria.ru/20260128/muzhchina-2070746566.html
https://ria.ru/20260127/ufa-2070527864.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569846922_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_45b3df10531f281bc32ec2e086248e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, в мире
Азербайджан, В мире
В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников

В Азербайджане мужчина с топором напал на племянников, один подросток погиб

© Sputnik / Ильхам Мустафа | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана
Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в медиабанк
Служебный автомобиль правоохранительных органов Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 1 фев – РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина напал с топором на своих племянников в селе Учтепе Джалилабадского района на юго-востоке Азербайджана, один из подростков умер в больнице, сообщает районное управление полиции республики.
"В селе Учтепе Джалилабадского района мужчина с топором напал на племянника и племянницу. В результате инцидента многочисленные травмы получили Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г. р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011). Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу. Один из пострадавших некоторое время назад умер в больнице", - говорится в сообщении.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Напавший с ножом на жену и сына в Москве рассказал о причине конфликта
28 января, 12:58
В центральной районной больнице сообщили, что состояние второго подростка, который также подвергся нападению с топором со стороны собственного дяди, остается тяжелым.
"У пострадавшего многочисленные резаные раны различных частей тела. Лечение пациента продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое", - сообщили РИА Новости в больнице.
Местное издание Репорт пишет, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния - дядю пострадавших. По факту ведется следствие.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Жительницу в Уфе арестовали по делу об убийстве дочери
27 января, 13:10
 
АзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала