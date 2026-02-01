Эксперт рассказал, как можно использовать ИИ в Арктике

МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Искусственный интеллект в условиях Арктики может оказаться востребованным в образовании, здравоохранении, геологоразведке, а также для создания цифровых двойников, заявил РИА Новости координатор Экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"В Арктике вечная мерзлота, сложные погодные условиях. При этом по-настоящему разведана достаточно незначительная часть Арктики – не более 30% в зависимости от региона. И вот как раз применение искусственного интеллекта дает возможность проводить исследования, не находясь непосредственно на месте", - сказал Воротников.

По его мнению, большое значение ИИ приобретает в здравоохранении и образовании, большие перспективы его использования и в геологии - он позволит просчитать риски, проанализировать, во сколько обойдется разработка месторождений, или подскажет, какую технологию применить в том или ином случае. "Исходя из уже накопленных данных, проанализированных, полученных от геологов, искусственный интеллект может найти связь между отдельными элементами и сделать вывод о том, чем богат тот или иной район", - считает эксперт.

По словам Воротникова, важное значение для Арктики приобретает и создание цифровых двойников. "Что дает цифровой двойник? Например, цифровая модель муниципалитета позволяет задавать любой параметр и смотреть, как будет развиваться ситуация, если ввести определенный налог. Что даст строительство дороги от одного пункта до другого и так далее", - пояснил эксперт.