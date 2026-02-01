Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как можно использовать ИИ в Арктике - РИА Новости, 01.02.2026
06:14 01.02.2026
Эксперт рассказал, как можно использовать ИИ в Арктике
Эксперт рассказал, как можно использовать ИИ в Арктике - РИА Новости, 01.02.2026
Эксперт рассказал, как можно использовать ИИ в Арктике
Искусственный интеллект в условиях Арктики может оказаться востребованным в образовании, здравоохранении, геологоразведке, а также для создания цифровых... РИА Новости, 01.02.2026
технологии
арктика
арктика
технологии, арктика
Технологии, Арктика
Эксперт рассказал, как можно использовать ИИ в Арктике

РИА Новости: ИИ в Арктике может быть востребован в образовании и геологии

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Искусственный интеллект в условиях Арктики может оказаться востребованным в образовании, здравоохранении, геологоразведке, а также для создания цифровых двойников, заявил РИА Новости координатор Экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
Арктике вечная мерзлота, сложные погодные условиях. При этом по-настоящему разведана достаточно незначительная часть Арктики – не более 30% в зависимости от региона. И вот как раз применение искусственного интеллекта дает возможность проводить исследования, не находясь непосредственно на месте", - сказал Воротников.
Технологии Арктика
 
 
