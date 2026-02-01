В Италии арестовали гражданина России, воевавшего за исламистов в Сирии

РИМ, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом (Digos) Болоньи арестовали гражданина России, в отношении которого российские власти выдали ордер на арест за участие в конфликте в Сирии на стороне исламистских группировок, говорится в сообщении государственной полиции.

"Мужчина, арестованный сотрудниками Digos в Болонье , ранее уже находился под следствием, как и другой соотечественник, за то, что у обоих во время проверки в центре города были обнаружены поддельные документы", - говорится в заявлении

Отмечается, что второй мужчина был арестован сразу после проверки.

После анализа изъятых электронных устройств следователи смогли собрать доказательную базу, на основании которой суд выдал постановление о заключении подозреваемого под стражу. В отношении россиянина выдвинуты обвинения в хранении и подделке документов, использованных для связи с террористической организацией.

"Дальнейшее расследование показало, что на обоих мужчин уже был выдан международный ордер на арест со стороны России , внесенный в систему Интерпола в виде "красного уведомления", по обвинению в связи с террористической организацией "Имарат Кавказ"*, а также в участии в вооруженных конфликтах в Сирии в период пика активности этой джихадистской организации", - пишет полиция.

При этом ведомство отмечает, что ранее экстрадиция обоих граждан в Россию не была одобрена "с учетом международной обстановки, связанной с этой страной".