В Италии арестовали гражданина России, воевавшего за исламистов в Сирии
14:14 01.02.2026
В Италии арестовали гражданина России, воевавшего за исламистов в Сирии
В Италии арестовали гражданина России, воевавшего за исламистов в Сирии - РИА Новости, 01.02.2026
В Италии арестовали гражданина России, воевавшего за исламистов в Сирии
Сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом (Digos) Болоньи арестовали гражданина России, в отношении которого российские власти выдали ордер на арест за... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:14:00+03:00
2026-02-01T14:14:00+03:00
в мире
россия
сирия
болонья
интерпол
россия
сирия
болонья
в мире, россия, сирия, болонья, интерпол
В мире, Россия, Сирия, Болонья, Интерпол
В Италии арестовали гражданина России, воевавшего за исламистов в Сирии

Воевавшего за исламистов в Сирии гражданина РФ арестовала полиция в Италии

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом (Digos) Болоньи арестовали гражданина России, в отношении которого российские власти выдали ордер на арест за участие в конфликте в Сирии на стороне исламистских группировок, говорится в сообщении государственной полиции.
"Мужчина, арестованный сотрудниками Digos в Болонье, ранее уже находился под следствием, как и другой соотечественник, за то, что у обоих во время проверки в центре города были обнаружены поддельные документы", - говорится в заявлении.
Протесты в Турине переросли в столкновения с полицией
31 января, 23:52
Отмечается, что второй мужчина был арестован сразу после проверки.
После анализа изъятых электронных устройств следователи смогли собрать доказательную базу, на основании которой суд выдал постановление о заключении подозреваемого под стражу. В отношении россиянина выдвинуты обвинения в хранении и подделке документов, использованных для связи с террористической организацией.
"Дальнейшее расследование показало, что на обоих мужчин уже был выдан международный ордер на арест со стороны России, внесенный в систему Интерпола в виде "красного уведомления", по обвинению в связи с террористической организацией "Имарат Кавказ"*, а также в участии в вооруженных конфликтах в Сирии в период пика активности этой джихадистской организации", - пишет полиция.
При этом ведомство отмечает, что ранее экстрадиция обоих граждан в Россию не была одобрена "с учетом международной обстановки, связанной с этой страной".
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Вчера, 00:42
 
В миреРоссияСирияБолоньяИнтерпол
 
 
