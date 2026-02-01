https://ria.ru/20260201/antalya-2071541384.html
Россиян в попавшем в ДТП в Анталье автобусе не было, заявили в консульстве
Россиян среди пассажиров попавшего в ДТП в Анталье автобуса, предварительно, не было, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 01.02.2026
анталья (провинция)
россия
в мире
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
