Россиян в попавшем в ДТП в Анталье автобусе не было, заявили в консульстве
13:27 01.02.2026
Россиян в попавшем в ДТП в Анталье автобусе не было, заявили в консульстве
Россиян в попавшем в ДТП в Анталье автобусе не было, заявили в консульстве
Россиян среди пассажиров попавшего в ДТП в Анталье автобуса, предварительно, не было, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:27:00+03:00
2026-02-01T13:27:00+03:00
2026
Россиян в попавшем в ДТП в Анталье автобусе не было, заявили в консульстве

Генконсульство РФ: россиян в попавшем в ДТП в Анталье автобусе не было

© Фото : соцсетиПоследствия ДТП с пассажирским автобусом в Анталье, Турция
Последствия ДТП с пассажирским автобусом в Анталье, Турция
© Фото : соцсети
Последствия ДТП с пассажирским автобусом в Анталье, Турция
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Россиян среди пассажиров попавшего в ДТП в Анталье автобуса, предварительно, не было, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в Анталье.
Ранее в губернаторстве Антальи сообщили РИА Новости, что в результате аварии с автобусом погибли восемь человек, еще 26 получили ранения.
"По предварительным данным жандармерии Антальи, россиян среди пассажиров автобуса не было", - заявили в российском диппредставительстве.
В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом
