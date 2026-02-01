Рейтинг@Mail.ru
В Анталье перевернулся автобус, есть раненые и погибшие
11:37 01.02.2026 (обновлено: 15:36 01.02.2026)
В Анталье перевернулся автобус, есть раненые и погибшие
Автобус перевернулся в турецкой Анталье, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 01.02.2026
Новости
анталья (провинция), турция
Анталья (провинция), Турция
АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Автобус перевернулся в турецкой Анталье, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал TRT Haber.
"Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, по предварительным данным, около 10:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.) перевернулся на трассе Анталья — Испарта и скатился в кювет. Сообщается о большом числе погибших и раненых", — говорится в сообщении телеканала.
По данным TRT Haber, в момент аварии люди оказались зажаты в салоне автобуса и под ним. На месте происшествия работают медицинские бригады и экстренные службы.
Подробности инцидента и точное число пострадавших уточняются.
