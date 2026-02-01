https://ria.ru/20260201/antalya-2071527762.html
В Анталье перевернулся автобус, есть раненые и погибшие
Автобус перевернулся в турецкой Анталье, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 01.02.2026
TRT: в турецкой Анталье перевернулся автобус