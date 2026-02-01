В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО

АМСТЕРДАМ, 1 фев — РИА Новости. В центре Амстердама устроили демонстрацию против тирании ЕС и НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки человек собрались на площади Дам и выразили недовольство политикой Брюсселя и Североатлантического альянса. Акцию протеста организовало мирное движение "Платформа за мир и солидарность". Участники вышли на демонстрацию с белыми и голубыми флагами, символизирующими мир.
Надпись на крупном электронном баннере, который установили организаторы, гласит: "Остановите коррупционную Еврокомиссию, которая нас грабит, диктует нам правила и провоцирует третью мировую войну".
По словам нидерландского журналиста, политолога и создателя медиаресурса Alternatief Аба Гителинка, принявшего участие в акции, проблема ЕС и НАТО заключается в их узком образе мышления и воинственном настрое.
"Мы должны понимать, что над Европой нависла некая тень. А ведь это прекрасный континент. У нас замечательная культура, прекрасная история и потенциал. Но у нас также есть опасность ужасной войны, опасность больших жертв. Мы видели это во время Первой мировой войны, мы видели это во Второй мировой войне. И сейчас мы находимся во второй холодной войне, которая довольно тяжела. И им следует извлечь уроки из истории", — сказал он в беседе с агентством.
Гителинк отметил, что сейчас Брюссель должен жестко сказать Зеленскому: "Ты не получишь больше оружия!" и "Заключи ты уже эту чертову сделку".
"Отправка оружия Киеву не сделает нас безопаснее. Как раз наоборот: ситуация будет очень опасная. И такой образ мышления, как у ЕС и НАТО, он не работает. Можно сосредоточиться на войне и эскалации, а можно сосредоточиться на мире. И мы вполне можем начать деэскалацию", — считает политолог.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
