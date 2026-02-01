Названы регионы, где меньше всего покупали игристое в 2025 году

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наименьшая доля игристого в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году отмечена в Ингушетии, далее идут Бурятия, Калмыкия, Забайкальский край и Чечня, а в декалитрах реже всего такое вино покупали жители Чечни, Ингушетии, Чукотского и Ненецкого автономных округов, следует из данных статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.