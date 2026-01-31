Россиянам объяснили, как меняется схема оплаты ЖКУ с 1 марта

Цель изменения — сделать график выплаты коммунальных платежей синхронным с циклом зарплаты в стране. По закону выплаты должны перечисляться дважды в месяц — с первого по 15-е числа месяца и с 16-го по последний день месяца.

По ее словам, изменения станут обязательными для всех и не могут быть пересмотрены управляющей компанией или решением общего собрания собственников. Мера направлена на упорядочивание расчетов и снижение административной нагрузки на граждан. Она улучшит взаимодействие между потребителями и поставщиками ЖКУ, заключила адвокат.