В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС - РИА Новости, 31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 31.01.2026
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал терроризмом заявление Владимира Зеленского о намерении вести бои за... РИА Новости, 31.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_169:51:2096:1496_1920x0_80_0_0_f5d192b6c64522ec57637950ee5299c3.jpg
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал терроризмом заявление Владимира Зеленского о намерении вести бои за Донбасс и Запорожскую АЭС.
Ранее Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта в ходе общения с украинской прессой заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам, добавив, что не отдаст Донбасс и ЗАЭС "без боя".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00
"Зеленский продолжает демонстрировать всему миру свою изворотливую террористическую сущность. Только террорист может так спокойно рассуждать о планах вести бои за ядерной объект на территории другого государства, а также продолжать удерживать в оккупации часть населения Донбасса", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский продолжает "упиваться запахом крови", демонстрируя свою недоговороспособность.
"Своей позицией по Донбассу и ЗАЭС Зеленский показал пренебрежительное отношение к мирным переговорам. Все его публичные мирные посылы по-прежнему не более чем слова в стремлении выиграть время для подготовки новых ударов по российским территориям", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
30 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассАбу-ДабиКиевВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФЗапорожская АЭСМирный план США по Украине
 
 
