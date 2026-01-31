https://ria.ru/20260131/zelenskiy-2071412502.html
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС - РИА Новости, 31.01.2026
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал терроризмом заявление Владимира Зеленского о намерении вести бои за... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T12:59:00+03:00
2026-01-31T12:59:00+03:00
2026-01-31T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
абу-даби
киев
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
донбасс
абу-даби
киев
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС
Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС терроризмом