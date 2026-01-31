«

"И вы видите, как сегодня на улицах Киева протестуют люди против разрушенной энергетической инфраструктуры, поскольку деньги, которые предназначались для ее восстановления, были украдены. Господином Миндичем, сбежавшим в Израиль, были украдены сто миллионов долларов. Но это лишь верхушка айсберга. Все украинское общество сейчас измотано этим. <…> Поэтому я не вижу другого пути, кроме как какого-либо урегулирования. И, похоже, чем дольше это продолжается, тем меньше у киевского режима остается поводов для споров по поводу будущего Украины", — подытожил Боуз.