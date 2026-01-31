МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского об убийстве русских стали апогеем отчаяния Украины, чье будущее сейчас и так находится под вопросом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"На Украине наступило отчаяние, связанное с недавним заявлением Зеленского, где он сказал, что хочет, чтобы каждый месяц погибало 50 000 русских. Это просто безумие! Думаю, можно было видеть, как военные командиры переглядывались, думая: "Парень, ты сошел с ума?", — отметил он.
Кроме того, журналист отметил крайнюю степень недовольства общества масштабами коррупции личного окружения Владимира Зеленского, которая может подорвать будущее всего государства.
"И вы видите, как сегодня на улицах Киева протестуют люди против разрушенной энергетической инфраструктуры, поскольку деньги, которые предназначались для ее восстановления, были украдены. Господином Миндичем, сбежавшим в Израиль, были украдены сто миллионов долларов. Но это лишь верхушка айсберга. Все украинское общество сейчас измотано этим. <…> Поэтому я не вижу другого пути, кроме как какого-либо урегулирования. И, похоже, чем дольше это продолжается, тем меньше у киевского режима остается поводов для споров по поводу будущего Украины", — подытожил Боуз.
В четверг глава МИД России Сергей Лавров назвал призывы Зеленского к убийству русских показателем неадекватности, а его заявления совершенно неприемлемыми и отвратительными.