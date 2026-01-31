Зеленский заявил, что ждет новых встреч по урегулированию

https://ria.ru/20260131/zelenskij-2071479179.html
Владимир Зеленский заявил, что ждет дальнейших встреч в ходе переговоров об урегулировании конфликта. РИА Новости, 31.01.2026
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
Зеленский заявил, что ждет на следующей неделе новых встреч по урегулированию