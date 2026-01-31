Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что ждет новых встреч по урегулированию - РИА Новости, 31.01.2026
21:52 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/zelenskij-2071479179.html
Зеленский заявил, что ждет новых встреч по урегулированию
Владимир Зеленский заявил, что ждет дальнейших встреч в ходе переговоров об урегулировании конфликта. РИА Новости, 31.01.2026
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ждет дальнейших встреч в ходе переговоров об урегулировании конфликта.
"Постоянно общаемся с американской стороной, ожидаем от них конкретики по поводу дальнейших встреч. Украина готова работать по всем рабочим форматам. Важно, чтобы результаты были и чтобы встречи были. Мы рассчитываем на встречи на следующей неделе, мы готовимся к ним", - заявил Зеленский.
Зеленский не уточнил, какой именно формат встреч он ждет: двусторонние переговоры с РФ, США или новую трехстороннюю встречу.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США могут присоединиться.
