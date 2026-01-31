Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, у кого быстрее всего растут зарплаты в угольной сфере
14:15 31.01.2026 (обновлено: 15:11 31.01.2026)
Стало известно, у кого быстрее всего растут зарплаты в угольной сфере
2026-01-31T14:15:00+03:00
2026-01-31T15:11:00+03:00
https://ria.ru/20260128/zarplata-2070711732.html
2026
Стало известно, у кого быстрее всего растут зарплаты в угольной сфере

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли в прошлом году - у слесарей и сантехников, а также водителей и разнорабочих, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"По итогам 2025 года сильнее всего за год выросла заработная плата слесарей и сантехников - на 118% до 200 тысяч рублей", - рассказали в компании о зарплатах в сфере угольной промышленности.
Следом то величине прироста расположились водители - их зарплата выросла в прошлом году на 42% - до 244 тысяч рублей. У разнорабочих зарплата выросла на 24% - до 92 тысяч рублей.
У машинистов и сварщиков прирост заработной платы составил по 7% - до 210 тысяч и 103 тысяч рублей, соответственно. "Медиана зарплатных предложений для электромонтажников осталась на прежнем уровне - 92 тысяч рублей", - заключили в пресс-службе.
