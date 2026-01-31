https://ria.ru/20260131/zapad-2071478283.html
ВСУ стали бросать на убой подготовленные на Западе бригады
ВСУ стали бросать на убой подготовленные на Западе бригады - РИА Новости, 31.01.2026
ВСУ стали бросать на убой подготовленные на Западе бригады
Проходившие подготовку на Западе бригады ВСУ в первую очередь направляются в самые горячи точки на линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T21:38:00+03:00
2026-01-31T21:38:00+03:00
2026-01-31T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071471716.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ стали бросать на убой подготовленные на Западе бригады
РИА Новости: подготовленные на Западе бригады ВСУ бросают в самые горячие точки