ВСУ стали бросать на убой подготовленные на Западе бригады
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 31.01.2026
ВСУ стали бросать на убой подготовленные на Западе бригады
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071471716.html
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проходившие подготовку на Западе бригады ВСУ в первую очередь направляются в самые горячи точки на линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Оказывается, бригады, подготовленные за границей, в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО", - сказал собеседник агентства.
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый коридор ВСУ
Вчера, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
