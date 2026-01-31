https://ria.ru/20260131/zapad-2071405996.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 31.01.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в различных районах Харьковской... РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
россия
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 150 военных в в зоне действий "Запада" за сутки