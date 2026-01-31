Рейтинг@Mail.ru
Запад обосновывает санкции показаниями релокантов, заявил Пискарев - РИА Новости, 31.01.2026
10:42 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/zapad-2071397045.html
Запад обосновывает санкции показаниями релокантов, заявил Пискарев
Запад обосновывает санкции показаниями релокантов, заявил Пискарев - РИА Новости, 31.01.2026
Запад обосновывает санкции показаниями релокантов, заявил Пискарев
Запад все чаще использует показания релокантов из неправительственных организаций (НПО) и подразделений международных организаций для обоснования введения новых РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:42:00+03:00
2026-01-31T10:42:00+03:00
в мире
россия
литва
василий пискарев
павел зарубин
дмитрий губерниев
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
https://ria.ru/20260131/evropa-2071379066.html
https://ria.ru/20260131/evropa-2071364992.html
россия
литва
в мире, россия, литва, василий пискарев, павел зарубин, дмитрий губерниев, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Литва, Василий Пискарев, Павел Зарубин, Дмитрий Губерниев, Госдума РФ, Евросоюз
Запад обосновывает санкции показаниями релокантов, заявил Пискарев

Пискарев: Запад обосновывает новые антироссийские санкции показаниями релокантов

Василий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Запад все чаще использует показания релокантов из неправительственных организаций (НПО) и подразделений международных организаций для обоснования введения новых санкций против РФ и ее граждан, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
В четверг телеведущие Павел Зарубин, Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева и Мария Ситтель были включены в список антироссийских санкций ЕС. Пискарев отметил, что комиссией ГД был зафиксирован очередной факт участия соотечественников, сбежавших за рубеж, в разработке данных санкционных мер.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"До точки распада". На Западе высказались о стратегическом поражении России
07:21
«
"Запад все чаще для подготовки антироссийских инициатив привлекает релокантов, осевших в многочисленных НПО и подразделениях международных организаций. Утратившие связь с Родиной изменники, действуя, как правило, из корыстных побуждений, дают нужные показания и выпускают заказные доклады, которые потом ложатся в обоснование для введения все новых и новых санкций в отношении нашей страны и наших граждан", - сказал Пискарев, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале комиссии.
По его словам, ограничения против Ситтель были введены на основании материалов "Форума свободной России"* - созданной бежавшими в Литву релокантами неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
«
"Любые враждебные шаги, в том числе против наших журналистов и артистов, получат правовую квалификацию и не останутся без ответа", - заключил депутат ГД.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Такого еще не было". На Западе раскрыли результаты выпада против России
01:33
 
В миреРоссияЛитваВасилий ПискаревПавел ЗарубинДмитрий ГуберниевГосдума РФЕвросоюз
 
 
