Запад обосновывает санкции показаниями релокантов, заявил Пискарев

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Запад все чаще использует показания релокантов из неправительственных организаций (НПО) и подразделений международных организаций для обоснования введения новых санкций против РФ и ее граждан, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
В четверг телеведущие Павел Зарубин, Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева и Мария Ситтель были включены в список антироссийских санкций ЕС. Пискарев отметил, что комиссией ГД был зафиксирован очередной факт участия соотечественников, сбежавших за рубеж, в разработке данных санкционных мер.
«
"Запад все чаще для подготовки антироссийских инициатив привлекает релокантов, осевших в многочисленных НПО и подразделениях международных организаций. Утратившие связь с Родиной изменники, действуя, как правило, из корыстных побуждений, дают нужные показания и выпускают заказные доклады, которые потом ложатся в обоснование для введения все новых и новых санкций в отношении нашей страны и наших граждан", - сказал Пискарев, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале комиссии.
«
"Любые враждебные шаги, в том числе против наших журналистов и артистов, получат правовую квалификацию и не останутся без ответа", - заключил депутат ГД.
* Запрещенная в РФ террористическая организация