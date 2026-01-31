"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украина потеряла всякие шансы на возвращение потерянных территорий из-за провала контрнаступления ВСУ в 2023 году, а окончательная потеря Киевом Донбасса стала неизбежностью, рассказал французский историк Стефан Одуэн-Рузо в эфире местного телеканала LCI.
«
"Война — это не вопрос морали, а вопрос баланса сил. Поэтому я боюсь, что, к сожалению, Украина потеряла большую часть своих территорий. <…> Раньше мы были уверены, что украинское контрнаступление летом-осенью 2023 года может увенчаться успехом. Мы не прислушивались к предупреждениям военных, которые говорили, что это невозможно. Это контрнаступление в итоге провалилось. Я думаю, что в тот момент Украина потеряла всякую надежду на возвращение утраченной территории. <…> Потеря территорий Донбасса — это поражение в войне. <…> Боюсь, что поражение Украины — это неизбежность. Вопрос в том, насколько полным оно будет", — заключил он.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.