"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО

"Война — это не вопрос морали, а вопрос баланса сил. Поэтому я боюсь, что, к сожалению, Украина потеряла большую часть своих территорий. <…> Раньше мы были уверены, что украинское контрнаступление летом-осенью 2023 года может увенчаться успехом. Мы не прислушивались к предупреждениям военных, которые говорили, что это невозможно. Это контрнаступление в итоге провалилось. Я думаю, что в тот момент Украина потеряла всякую надежду на возвращение утраченной территории. <…> Потеря территорий Донбасса — это поражение в войне. <…> Боюсь, что поражение Украины — это неизбежность. Вопрос в том, насколько полным оно будет", — заключил он.