"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 31.01.2026
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО
Украина потеряла всякие шансы на возвращение потерянных территорий из-за провала контрнаступления ВСУ в 2023 году, а окончательная потеря Киевом Донбасса стала... РИА Новости, 31.01.2026
"Это неизбежность": на Западе заявили о крупном провале в зоне СВО

Французский ученый Одуэн-Рузо: Украина лишилась всяких шансов вернуть территории

© РИА НовостиБоевая стрельба в зоне СВО
Боевая стрельба в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости
Боевая стрельба в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украина потеряла всякие шансы на возвращение потерянных территорий из-за провала контрнаступления ВСУ в 2023 году, а окончательная потеря Киевом Донбасса стала неизбежностью, рассказал французский историк Стефан Одуэн-Рузо в эфире местного телеканала LCI.
"Война — это не вопрос морали, а вопрос баланса сил. Поэтому я боюсь, что, к сожалению, Украина потеряла большую часть своих территорий. <…> Раньше мы были уверены, что украинское контрнаступление летом-осенью 2023 года может увенчаться успехом. Мы не прислушивались к предупреждениям военных, которые говорили, что это невозможно. Это контрнаступление в итоге провалилось. Я думаю, что в тот момент Украина потеряла всякую надежду на возвращение утраченной территории. <…> Потеря территорий Донбасса — это поражение в войне. <…> Боюсь, что поражение Украины — это неизбежность. Вопрос в том, насколько полным оно будет", — заключил он.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Загнаны в тупик": в США заявили о поворотном моменте в спецоперации
06:17
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОКиевДонбасс
 
 
