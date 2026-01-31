"А как же мы?" На Западе разгорелся скандал из-за помощи Украине

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В немецком обществе разгорается скандал из-за недовольства правительством, которое направляло гуманитарную помощь Украине в ущерб собственным гражданам, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. <…> Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости", — указывается в материале.
"Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован? <…> Германия также выделила 60 миллионов евро на гуманитарную помощь и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд Украины. Однако в публичных дебатах редко упоминается тот факт, что внутри страны действительно существует критика таких поставок", — утверждает он.
Параллельно с этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о тревоге из-за сложившейся экономической ситуации в стране. По его словам, структурной проблемой для немцев стали налоги и затраты на электроэнергию.