"А как же мы?" На Западе разгорелся скандал из-за помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2026
05:29 31.01.2026
"А как же мы?" На Западе разгорелся скандал из-за помощи Украине
"А как же мы?" На Западе разгорелся скандал из-за помощи Украине
2026-01-31T05:29:00+03:00
2026-01-31T05:29:00+03:00
в мире, украина, германия, берлин (город), фридрих мерц
В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Фридрих Мерц
"А как же мы?" На Западе разгорелся скандал из-за помощи Украине

Berliner Zeitung: Германия поставляла Киеву генераторы, пока берлинцы замерзали

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В немецком обществе разгорается скандал из-за недовольства правительством, которое направляло гуманитарную помощь Украине в ущерб собственным гражданам, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. <…> Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости", — указывается в материале.
Автор статьи отмечает, что даже в таких противоречивых условиях руководство страны не задумывается о том, чтобы перенаправить ресурсы с помощи Киеву на свое население. Так, со стороны немцев все чаще встречается критика помощи Украине.
«
"Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован? <…> Германия также выделила 60 миллионов евро на гуманитарную помощь и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд Украины. Однако в публичных дебатах редко упоминается тот факт, что внутри страны действительно существует критика таких поставок", — утверждает он.
Поддержка Украины продолжалась на фоне введение режима ЧС в самой Германии. В январе около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий в Берлине остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту.
Параллельно с этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о тревоге из-за сложившейся экономической ситуации в стране. По его словам, структурной проблемой для немцев стали налоги и затраты на электроэнергию.
 
