В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением

"Все занятия для школьников в наших учреждениях на сегодня отменены", - написал Лебедев в соцсетях .

Он также сообщил, что в администрации города развернут оперативный штаб. Формируется список пунктов поддержки населения для районов, отключенных от энергоснабжения.

Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.