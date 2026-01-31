В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением

МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Занятия в школах Мурманска отменены на фоне проблем с электроснабжением, сообщил глава города Иван Лебедев.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электричество. В компании "Россети" отметили, что потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, на участке ЛЭП с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Лебедев ранее сообщил, что в Мурманске на особый режим работы переводится общественный транспорт, были отключены наружное освещение и иллюминация.
"Все занятия для школьников в наших учреждениях на сегодня отменены", - написал Лебедев в соцсетях.
Он также сообщил, что в администрации города развернут оперативный штаб. Формируется список пунктов поддержки населения для районов, отключенных от энергоснабжения.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
