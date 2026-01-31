Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 31.01.2026 (обновлено: 09:21 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/zanjatija-2071386964.html
В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением
В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением - РИА Новости, 31.01.2026
В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением
Занятия в школах Мурманска отменены на фоне проблем с электроснабжением, сообщил глава города Иван Лебедев. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T09:20:00+03:00
2026-01-31T09:21:00+03:00
происшествия
мурманск
североморск
андрей чибис
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260131/murmansk-2071384430.html
https://ria.ru/20260127/murmansk-2070596599.html
мурманск
североморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманск, североморск, андрей чибис, россети
Происшествия, Мурманск, Североморск, Андрей Чибис, Россети
В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением

В районах Мурманска отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Занятия в школах Мурманска отменены на фоне проблем с электроснабжением, сообщил глава города Иван Лебедев.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электричество. В компании "Россети" отметили, что потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, на участке ЛЭП с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Лебедев ранее сообщил, что в Мурманске на особый режим работы переводится общественный транспорт, были отключены наружное освещение и иллюминация.
Троллейбус в Мурманске - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
08:47
«

"Все занятия для школьников в наших учреждениях на сегодня отменены", - написал Лебедев в соцсетях.

Он также сообщил, что в администрации города развернут оперативный штаб. Формируется список пунктов поддержки населения для районов, отключенных от энергоснабжения.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Установка поврежденной опоры ЛЭП в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Чибис сообщил о восстановлении электроснабжения в Мурманске
27 января, 16:53
 
ПроисшествияМурманскСевероморскАндрей ЧибисРоссети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала