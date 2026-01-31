Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что Москва продолжит развивать сотрудничество с Кубой - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 31.01.2026 (обновлено: 09:55 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/zakharova-2071390885.html
Захарова заявила, что Москва продолжит развивать сотрудничество с Кубой
Захарова заявила, что Москва продолжит развивать сотрудничество с Кубой - РИА Новости, 31.01.2026
Захарова заявила, что Москва продолжит развивать сотрудничество с Кубой
Сотрудничество РФ и Кубы не направлено против третьих стран, Москва продолжит его развивать во благо народов обоих государств, укрепления международной... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T09:45:00+03:00
2026-01-31T09:55:00+03:00
москва
куба
россия
в мире
мария захарова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599116314_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_1347c1ba4f95336d4b2ed99da8e0b4c2.jpg
https://ria.ru/20260131/zakharova-2071390064.html
москва
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599116314_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_0658e8928770c7dcd8640dc2768340ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, куба, россия, в мире, мария захарова, дональд трамп
Москва, Куба, Россия, В мире, Мария Захарова, Дональд Трамп
Захарова заявила, что Москва продолжит развивать сотрудничество с Кубой

Захарова: сотрудничество РФ и Кубы не направлено против третьих стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Кубы не направлено против третьих стран, Москва продолжит его развивать во благо народов обоих государств, укрепления международной безопасности и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
России и Кубы особые исторические связи. Традиции нашего сотрудничества, которое носит всесторонний характер, имеют глубокие корни и широкую общественно-политическую поддержку в обеих странах. При этом, как мы также неоднократно подчеркивали, это сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам. Твердо намерены его последовательно развивать во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу действий Вашингтона.
Танкер в Гаванском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
09:41
 
МоскваКубаРоссияВ миреМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала