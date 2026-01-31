Захарова заявила, что Москва продолжит развивать сотрудничество с Кубой

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Кубы не направлено против третьих стран, Москва продолжит его развивать во благо народов обоих государств, укрепления международной безопасности и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
"У России и Кубы особые исторические связи. Традиции нашего сотрудничества, которое носит всесторонний характер, имеют глубокие корни и широкую общественно-политическую поддержку в обеих странах. При этом, как мы также неоднократно подчеркивали, это сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам. Твердо намерены его последовательно развивать во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу действий Вашингтона.