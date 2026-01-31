Рейтинг@Mail.ru
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 31.01.2026 (обновлено: 10:14 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/zakharova-2071390064.html
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы - РИА Новости, 31.01.2026
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
Россия осуждает враждебные действия США против Кубы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T09:41:00+03:00
2026-01-31T10:14:00+03:00
россия
в мире
сша
куба
мария захарова
оон
гавана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071394006_107:246:3204:1988_1920x0_80_0_0_67ef35dd63fc778585d3b09249408135.jpg
https://ria.ru/20260130/kheyfets-2071215564.html
https://ria.ru/20260130/kuba-2071167843.html
https://ria.ru/20260128/kuba-2070858562.html
россия
сша
куба
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071394006_476:0:3207:2048_1920x0_80_0_0_d6c1dbda1ac4eaf94757a567bf3903a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, куба, мария захарова, оон, гавана
Россия, В мире, США, Куба, Мария Захарова, ООН, Гавана
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы

Захарова назвала действия США против Кубы рецидивом стратегии давления

© REUTERS / Norlys PerezТанкер в Гаванском заливе, Куба
Танкер в Гаванском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / Norlys Perez
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия осуждает враждебные действия США против Кубы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства.
«
"Категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права. Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны", — отметила дипломат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой
Вчера, 13:55

В четверг глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.

Захарова назвала действия Вашингтона рецидивом стратегии давления на Кубу и попыткой ее экономического удушения. По ее словам, сотрудничество Москвы и Гаваны не направлено против третьих стран, его продолжат развивать.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД Китая выразил поддержку Кубе
Вчера, 11:02
Дипломат обратила внимание, что в новом антикубинском документе США квалифицировали Россию как "враждебное" и "злонамеренное" государство.
«
"Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира", — подчеркнула она.
Захарова добавила, что сложная социально-экономическая ситуация на Кубе во многом вызвана длящейся почти 70 лет экономической блокадой со стороны Штатов.
Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио считает, что Ленин не признал бы нынешнюю систему власти на Кубе
28 января, 20:30
 
РоссияВ миреСШАКубаМария ЗахароваООНГавана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала