Захарова осудила враждебные действия США против Кубы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия осуждает враждебные действия США против Кубы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства.
"Категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права. Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны", — отметила дипломат.
В четверг глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.
Захарова назвала действия Вашингтона рецидивом стратегии давления на Кубу и попыткой ее экономического удушения. По ее словам, сотрудничество Москвы и Гаваны не направлено против третьих стран, его продолжат развивать.
Дипломат обратила внимание, что в новом антикубинском документе США квалифицировали Россию как "враждебное" и "злонамеренное" государство.
"Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира", — подчеркнула она.
Захарова добавила, что сложная социально-экономическая ситуация на Кубе во многом вызвана длящейся почти 70 лет экономической блокадой со стороны Штатов.