На Запорожской АЭС подвели итоги проверки безопасности на блоке №1

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Проверка безопасности в ходе планового контроля на энергоблоке №1 Запорожской АЭС прошла успешно, сообщает пресс-служба станции.
"Проверка безопасности на энергоблоке №1 Запорожской АЭС прошла успешно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
Проверка ключевого оборудования энергоблока №1 проводилась в ходе планового контроля Ростехнадзором.
«
"Мероприятие прошло при участии международных экспертов Международного агентства по атомной энергии, что подчеркивает открытость и приверженность высочайшим стандартам безопасности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, недостатков, влияющих на безопасную эксплуатацию энергоблока, не выявлено. Оборудование функционирует в соответствии с установленными требованиями.
«
"Радиационная обстановка на площадке АЭС соответствует норме и не вызывает опасений. Проведенная инспекция подтверждает, что эксплуатация энергоблока №1 Запорожской АЭС ведется в строгом соответствии с нормами безопасности при постоянном контроле как национальных, так и международных надзорных органов", - говорится в сообщении.
ЗАЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций
4 декабря 2025, 11:03